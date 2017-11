Agrandar Imagen Republic Wireless

La capacidad de hacer llamadas telefónicas es una reciente función añadida a las bocinas inteligentes Amazon Echo y Google Home, enfocadas más en reproducir música y controlar dispositivos del hogar inteligente.

Hace unos días, la operadora inalámbrica Republic Wireless indicó que adoptará otra táctica y dijo que planea entrar al mercado con una bocina que estaría más enfocada en hacer llamadas.

La bocina Anywhere HQ sería el primer dispositivo desarrollado por la compañía. Es una bocina LTE que se puede usar para hacer llamadas además de para controlar otros aparatos.

Similar a los comandos de voz "Alexa" para una Echo o "Ok Google" para la Google Home, Anywhere HQ va a requerir que los usuarios utilicen una frase clave, algo como "Ok Republic", para iniciar una llamada.

La bocina misma tendrá botones para el volumen y silenciar la bocina, y también un teclado de numeración en la parte inferior.

Republic, la operadora virtual móvil que funciona en las redes de Sprint, T-Mobile y también por Wi-Fi, dijo que la bocina tendrá un asistente virtual y será compatible con el número del consumidor.

La Anywhere HQ forma parte del programa Republic Wireless Labs, donde se está probando. Los precios y la disponibilidad aún no están disponibles, y la letra pequeña del anuncio dice que no se puede vender hasta que obtenga la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

Republic Wireless no devolvió inmediatamente una solicitud de comentario sobre más detalles.