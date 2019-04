Reparar la pantalla del Galaxy S10, S10 Plus es más caro: ¿por qué?

César Salza / CNET en Español

Los Galaxy S10 y S10 Plus estrenaron por primera vez la tecnología de sensor de huella ultrasónico de Qualcomm, que según la empresa creadora de chips, es capaz de detectar tu huella a pesar de las condiciones contaminantes entre tu dedo y la pantalla. Esto suena genial, sin embargo, la tecnología podría ser la culpable de que el reemplazo y reparación del panel —en caso de que lo rompas— sea aún más caro de lo que ya lo era hasta ahora.

Cuando preguntamos a Samsung sobre el precio del cambio de una pantalla rota para los Galaxy S10 o S10 Plus, la empresa no dio respuesta alguna. En el sitio Web para Estados Unidos podemos ver el precio del cambio en todos los modelos disponibles, pero no en los más recientes.

Por eso, para obtener la información oficial que Samsung da a los clientes llamamos al 1-800-Samsung, la línea de asistencia técnica de la empresa. Preguntamos el precio de la reparación de pantalla, dando para ello el IMEI de los modelos Galaxy S10 y S10 Plus disponibles para pruebas en la redacción.

La persona al otro lado de la línea nos confirmó el valor para cambiar una pantalla rota de un Galaxy S10 o S10 Plus: US$269.64 para el modelo más pequeño y US$291.19 para el más grande, incluyendo impuestos.

El precio para cambiar la pantalla de los modelos anteriores según el sitio Web de Samsung era de US$237.62 (US$219 sin impuestos) para el Galaxy S9, US$248.47 (US$229 sin impuestos) para el Galaxy S9 Plus y de US$259.31 (US$239 sin impuestos) para el Galaxy Note 9. Esta página para Estados Unidos indica que los impuestos no están incluidos en el precio original y que el servicio de envío al centro de reparaciones es pagado por la empresa.

Así, el costo de reparación de la pantalla de los Galaxy S10 y S10 Plus es casi US$30 más caro en comparación con los modelos S9 y S9 Plus. Hasta esta generación, el precio se había mantenido estable, siendo el precio del cambio del S9 Plus, el mismo del S9 Plus, por ejemplo.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Cerámica vs. vidrio ¿cuál es más resistente?

¿Por qué es más caro reparar la pantalla de los Galaxy S10?

Existen varios motivos que podrían forzar a Samsung a subir el precio de la reparación de una pantalla rota de los Galaxy S10 y S10 Plus. Por un lado, tenemos que los S9 y S9 Plus tenían pantallas más pequeñas (5.8 y 6.2 pulgadas), aunque los S8 y S8 Plus también eran inferiores, y el precio en ambos modelos fue el mismo.

Si no es el tipo y tamaño de la pantalla, existen otros motivos que podrían estar empujando a Samsung no sólo a aumentar el precio del cambio de la pantalla de sus nuevos celulares, sino también del precio general de los mismos que este año es más caro que el pasado, de US$899 y US$999, respectivamente para el S10 y el S10 Plus.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10 Plus: ¿cuál es mejor?

Qualcomm, el fabricante del sensor de huella ultrasónico de los Galaxy S10 y S10 Plus, explica en su sitio Web que esta tecnología "vive debajo de la superficie de la pantalla del teléfono". Aunque la empresa no nos respondió una solicitud de comentario, ya habíamos conocido a través de iFixit que el sensor de huellas venía prácticamente amalgamado al panel, lo que le hacía más difícil de reparar.

Goodix, fabricante de sensores de huella dactilar óptico —y proveedor del sensor del Huawei P30 Pro y muchos otros modelos de celulares Android—, explicó a CNET en Español que la reparación del teléfono de Samsung podría ser más compleja debido a que el sensor ultrasónico de Qualcomm requiere ser pegado a la pantalla en el proceso de fabricación, lo que hace que se incrementen los costos en general del dispositivo, y que al cambiar la pantalla, también deba cambiarse este en la mayoría de los casos.

Ni Samsung ni Qualcomm estuvieron disponibles para un comentario.

