Renuncia el presidente ejecutivo de TikTok en EE.UU.

Kevin Mayer, quien se convirtió en presidente ejecutivo de TikTok el pasado 1 de junio, ha dejado voluntariamente su cargo en la empresa, que se encuentra en una complicada situación en EE.UU.

El 26 de agosto Mayer anunció que renunciaba a su cargo mediante una carta enviada a los empleados, según pudo comprobar CNET. Meyer ha tomado esta decisión después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmase una orden ejecutiva que prohibiría las operaciones de TikTok en Estados Unidos y dándole a su matriz china, ByteDance, 90 días para cerrar un acuerdo para vender las operaciones de la aplicación en el país. La orden ejecutiva es consecuencia de las preocupaciones del gobierno en torno a las aplicaciones chinas por asuntos de seguridad nacional.

"En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he reflexionado sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el puesto global al que me inscribí", dice la carta, compartida con CNET. "En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero haceros saber a todos con pesar que he decidido dejar la empresa", agregó.

Meyer entró en TikTok después trabajar 15 años con Disney. Durante esos años, el ejecutivo ayudó a supervisar la adquisición de Pixar, LucasFilms y Marvel como vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa, desarrollo comercial y tecnología de la empresa. También estuvo al frente del desarrollo y lanzamiento de Disney Plus en su última etapa en la empresa.