Ren & Stimpy revive con nuevos episodios en Comedy Central

Nickelodeon

La irreverente serie animada The Ren & Stimpy Show, emitida originalmente entre 1991 y 1996, será relanzada con nuevos episodios y un nuevo equipo creativo por Comedy Central.

Este reboot se une a otros relanzamientos de otras famosas series animadas de hace décadas por parte de ViacomCBS. Es el caso de Beavis & Butt-Head (1993-2011) y Jodie (spinoff de Daria), que serán emitidos también por Comedy Central (ViacomCBS es la corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

"Estamos emocionados de reinventar esta icónica franquicia con un nuevo equipo creativos y nuestros aliados en Nickelodeon Animation Studio. Ren & Stimpy se une a nuestro repertorio cada vez más amplio de animación para adultos, que incluye a South Park, Beavis and Butt-Head y Clone High", explicó en un comunicado Chris McCarthy, presidente de Entrenimiento & Jóvenes de ViacomCBS.

Creada por John Kricfalusi, The Ren & Stimpy Show trata sobre Ren, un perro chihuahua emocionalmente inestable, y Stimpy, un gato de buen caracter, pero algo tonto. La serie animada debutó el 11 de agosto de 1991 y desde un principio fue un programa polémico por su humor oscuro, insinuaciones sexuales y chistes para adultos.

Comedy Central no reveló por ahora una fecha de estreno para los nuevos episodios de The Ren & Stimpy Show. Las cinco temporadas de la serie están disponibles en streaming en la plataforma CBS All Access.