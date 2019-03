Estos relojes inteligentes MARQ de Garmin tienen un precio inicial de US$1,500

Garmin

No suelo gastar US$1,500 en un reloj, pero hay muchos que sí lo hacen. La nueva línea de relojes especializados de Garmin parece diseñada para tiendas lujosas, en lugar de tu tienda especializada en ropa y complementos para correr. Esta nueva línea llamada MARQ parece bastante interesante. También es bastante cara.

La línea de Garmin de relojes inteligentes con GPS había llegado a los US$900 con el reloj de lujo para correr Fenix, pero la serie MARQ cuesta entre US$1,500 y US$2,500, poniéndose por encima incluso de relojes como el Wear OS Montblanc Summit 2 (que apenas cuesta US$995) y poniéndose a la altura de los US$1,600 del reloj inteligente Tag Heuer Connected.

La serie MARQ, según Garmin, quiere ofrecer funciones específicas en cada uno de sus modelos. Es una estrategia interesante. Los cinco relojes de esta línea tienen cada uno un propósito en particular. Parecen cuidadosamente diseñados con funciones similares a las que encontrarías en relojes de lujo.

Te decimos lo que tiene cada uno de estos modelos según la información para prensa de Garmin.

Garm

El MARQ Aviator tiene mapas de aviación además de "Nexrad Weather Radar, información de aeropuertos e integración con cabina de Garmin".

El MARQ Driver, con una pulsera de titanio y silicona, viene cargado con mapas de 250 pistas de carreras famosas.

El MARQ Captain, es un reloj náutico. Tiene un cronómetro de regata en el engaste, muestra la velocidad del viento, marea y temperatura. Además de incluir las condiciones en el puerto.

El MARQ Expedition se conecta con un satélite de Garmin que se vende por separado, el InReach Mini, además de llevar "altímetro, barómetro y brújula".

El MARQ Athlete es lo más parecido a otros relojes para hacer deporte de Garmin.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Watch Active: Una versión más económica y ligera...

Garmin promete 12 días de vida de batería en modo reloj inteligente, 28 horas cuando se usa el GPS y 48 horas en un modo UltraTrac GPS de más ahorro de batería. Todos los relojes están hechos de titanio con engastes de cerámica y cristal de zafiro. Todos incluyen pantallas siempre encendidas, GPS, reproducción de música, ritmo cardíaco y pulsioximetría.

¿Hacían falta cinco? ¿Podría haber sido sólo uno que lo hiciera todo? ¿Cómo escoges que reloj supercaro de lujo compras? No tengo idea porque todavía no me he puesto ninguno de ellos.

Los relojes estarán disponibles en el segundo trimestre del año.