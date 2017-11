Relojes Android Wear se actualizan con cinco novedades importantes

Agrandar Imagen CNET

Si tienes un reloj con Android Wear 2.0, estás de enhorabuena, porque el dispositivo ahora se actualizará a la versión 2.6, con al menos cinco novedades importantes, según pudo conocer Android Police.

Google ya había anunciado el mes pasado que más que realizar una actualización de software del sistema operativo del reloj, enviaría novedades a través de la aplicación Android Wear que tienes instalada en tu teléfono. Pues bien, la versión 2.6 será la primera en llegar de esa manera, según explica el sitio fuente.

Entre las novedades que llegarán cuando obtengas la actualización del app, se encuentran:

Aplicación reciente en la esfera

Mientras que en la versión 2.0 podríamos personalizar las esferas del reloj con las "complicaciones" o datos de apps, ahora podremos ver también la última aplicación que hemos utilizado, algo que podremos usar a manera de acceso directo.

Indicador de progreso de las descargas

Ahora podrás ver un indicador que te dirá cuánto tiempo resta para que el app que estas descargando o actualizando esté en tu reloj, algo útil cuando estás a punto de abandonar conexiones Wi-Fi, por ejemplo.

Estado de la conexión

Ahora cuando deslices el dedo hacia abajo en el reloj para acceder a Ajustes Rápidos, veremos el estado de la conexión móvil, Wi-Fi y Bluetooth.

Tamaño de texto dinámico

Algo interesante en esta actualización de Android Wear es que por fin podremos leer mejor los mensajes de las aplicaciones, debido a que dependiendo del número de caracteres se mostrarán en un tamaño de letra superior o inferior.

Mejoras en el uso de Android Wear

Según la fuente, ahora ver las notificaciones será más fácil, porque no se te escaparán rápidamente. El sistema operativo perderá sensibilidad, para que gestos incompletos no generen acciones no deseadas.