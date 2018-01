Blocks, un reloj modular inteligente, llegará en octubre con Android Oreo y Alexa

Blocks Wearables

Blocks, un concepto de reloj modular inteligente que ha lanzado campañas de financiación colectiva y presentado su idea desde hace años, presenta ahora nuevos módulos que agregan prestaciones. Suena intrigante, pero ¿te interesaría?

Blocks ha regresado a la feria de electrónica CES y promete que el reloj finalmente está listo para su lanzamiento. Su lista de características promete ejecutar Android Oreo 8.0, incorporar Amazon Alexa para tener a la mano prestaciones de inteligencia artificial (algo que Amazon está facilitando), conectarse con teléfonos Android y iPhone, y funcionar con una larga lista de módulos actualizados:

Un módulo "ambiental" con sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud.



Torch, una linterna LED e indicador adicional de notificaciones.



Smart Button, un sensor/iniciador táctil personalizable extra.



GPS, que agrega GPS/GLONASS



Heart Rate, que mide el pulso cardíaco ópticamente.



Muchas de esas características son las que esperaría en un reloj inteligente. Otras parecen novedades, pero quizás esa es precisamente la idea. La compañía también promete módulos para medir la calidad del aire, estrés/sudoración, temperatura corporal, NFC y sensores y conexiones UV. Y otras promesas, como, tal vez, control por gestos, mediciones biométricas e incluso monitoreo de la presión arterial.

¿Sueno escéptico? Todavía no he probado el reloj modular inteligente Blocks, pero espero tenerlo en las manos en Las Vegas. Tengo que admitir que me gusta el diseño (el reloj mismo, no los módulos). Pero he visto muchas compañías, como Pebble, que no han logrado cumplir sus promesas de módulos adicionales. A lo mejor a Blocks le sale bien el plan. Pero con un precio de preventa de US$259 en el caso del reloj Blocks Core, y US$140 por un paquete de cuatro módulos, parece una idea destinada a fracasar. El teléfono modular no funcionó, y los relojes modulares son una propuesta todavía peor. Pero, buena suerte: que los sueños en la CES se hagan realidad.

Inmediatamente abajo está el video de la propuesta de Blocks en 2016, pero la idea general es la misma.

