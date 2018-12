Reid Hoffman se disculpa por respaldar la campaña de desinformación de Alabama

Phillip Faraone

El fundador de LinkedIn y multimillonario de Silicon Valley, Reid Hoffman, reconoció el miércoles que un grupo financiado por su compañía estuvo vinculado una supuesta campaña de desinformación que engañó a los votantes en las elecciones al Senado de Alabama el año pasado, pero añadió que "no sabía nada al respecto y lamenta haberlo hecho".

En un post en Medium.com, Hoffman, actualmente socio de la firma de capital de riesgo Greylock Partners, dijo que lamenta que American Engagement Technologies, uno de los grupos que financió como parte de su ambicioso plan de expansión, dio dinero a un grupo que supuestamente realizó una campaña para engañar a los votantes. El New York Times detalló la supuesta campaña en una historia la semana pasada.

"Me parece que las tácticas que se han reportado recientemente son muy perturbadoras", escribió Hoffman. "Por esa razón, me avergüenzo de no haber rastreado a la AET, la organización que apoyé, más diligentemente, ya que tomó sus propias decisiones para tal vez financiar proyectos que yo rechazaría".

El Times informó sobre un proyecto secreto que utilizó tácticas de desinformación al estilo ruso realizadas en Facebook y Twitter diseñadas para ayudar al demócrata Doug Jones, quien superó al republicano Roy Moore en la contienda por el Senado. Según informes, fue dirigido por New Knowledge, una pequeña empresa de investigación digital que, según el Washington Post, fue uno de los autores principales de uno de los informes presentados la semana pasada en la audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre las campañas de influencia de Rusia.

La AET proporcionó fondos a New Knowledge, dijo Hoffman. "Rechazo categóricamente el uso de información errónea para influir en las elecciones democráticas. De hecho, he financiado deliberadamente a múltiples organizaciones que intentan restablecer el discurso cívico y centrado en la verdad en los Estados Unidos", dijo. "No habría financiado a sabiendas un proyecto que planeara usar tales tácticas, y me hubiera negado a invertir en cualquier organización que sabía que podría realizar tal proyecto", añadió.

También expresó su apoyo a una investigación federal en busca de dicha campaña, solicitada la semana pasada por el senador Jones.

Facebook suspendió las cuentas relacionadas con la campaña, informó el Post el sábado. Hoffman invirtió US$750,000 en AET, informó el Post el miércoles.

Hoffman ha sido un crítico vocal del presidente Donald Trump desde 2016, cuando ofreció donar hasta US$5 millones a la caridad si el candidato Trump publicaba sus declaraciones de impuestos. "Después de que Trump ganase la votación electoral en noviembre de 2016, la amenaza aumentó", dijo, y señaló que desde entonces ha incrementado sus inversiones en organizaciones políticas.