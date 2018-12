Los mejores regalos tecnológicos de menos de US$100

¿Cuál es el rango de precios ideal para un regalo cuando no quieres verte muy tacaño pero tampoco quieres gastar demasiado? Es un respuesta sencilla: entre US$50 y US$100. Claro, puedo estar un poco sesgado porque redondeé un montón de productos que cuestan estos precios, pero yo también creo que es un buen rango.

Hay muchas cosas buenas para elegir en este rango de precios. He publicado algunas de mis mejores selecciones en este artículo, pero tengo muchas más en mi guía completa de regalos. También realicé una lista de los mejores regalos tecnológicos de menos de US$50 para aquellos que buscan algo un poco más asequible.

SoundLink Micro de Bose

Incluso más pequeña y liviana que la Wonderboom y la JBL es la bocina SoundLink Micro de Bose. No encontrarás ninguna otra bocina tan pequeña que suene tan bien, especialmente por sólo US$99. Además, es resistente al agua.

Amazfit Bip

El Fitbit Versa y el Apple Watch son excelentes opciones, pero te costarán US$200 como mínimo. En la categoría de menos de US$100, la mejor apuesta que puedes hacer es el Amazfit Bip. De alguna manera, aglutina todas las funciones imprescindibles del reloj inteligente en un paquete de US$80 que ofrece una duración de la batería de maratón.

Streaming Stick Plus de Roku



El Streaming Stick Plus de Roku de US$70 ha estado en el mercado por un tiempo pero aún ofrece un buen valor en esta categoría. El diseño de complemento le brinda compatibilidad total con 4K y HDR, y un control remoto con control de voz y la capacidad de controlar el volumen y el encendido de tu televisor. Ah, y transmite todos los principales servicios de video (y cientos de pequeños), incluyendo Netflix, Hulu, Amazon Prime, YouTube, Vudu, Movies Anywhere y HBO Go.

Clip 3 de JBL



Esta bocina totalmente impermeable (IPX7) no sólo ha mejorado la duración de su batería y tiene un mejor sonido que la Clip 2, sino que también es más duradera. Eso es gracias al mosquetón integrado que enmarca todo el perímetro de la bocina que actúa como un parachoques, según JBL. Es una de las mejores bocinas en su pequeño tamaño y se vende por US$60.

Fire HD 8 de Amazon



Hablando de Amazon: la compañía fabrica la única tableta que cuesta menos de US$100 y que podemos recomendar con entusiasmo. La versión 2018 de la tableta Fire HD 8 de US$80 es compatible con el control de voz de Alexa, lo que significa que puedes emitir comandos de voz sin tocar la pantalla, simplemente diciendo "Alexa". La pantalla es de "apenas" 8 pulgadas, pero pasar a la Fire HD 10 de 10 pulgadas casi duplicará el precio a US$150.

¿Estás en la búsqueda de más opciones? Revisa nuestra lista completa que te dejamos a continuación.

