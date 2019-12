Reyes Magos: Los mejores videojuegos y consolas

Es muy fácil encontrar un regalo para los gamers, ya que hay muchas opciones en el mercado. Desde consolas, accesorios, computadoras y hasta televisores. Este año, sin embargo, puede ser un poco más difícil, ya que la actual generación de consolas como la Xbox One y la PlayStation 4 ya tienen algunos añitos encima. Eso significa que se espera que lleguen los nuevos modelos el próximo año, y que los gamers de pura cepa ya puedan tener uno de los modelos más recientes.

Pero eso no nos va a detener de listar los mejores regalos para los gamers este año. La Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch tienen versiones más nuevas y actualizadas. Además, los accesorios abundan. Así que, empecemos.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

Sarah Tew/CNET

La Xbox One X es la consola más potente. Como la PS4 Pro, tiene salida de 4K HDR. Pero lado a lado, juegos como Red Dead Redemption 2 se ven mejor en la One X en un televisor 4K. La pregunta es: ¿tiene los dueños de actuales Xbox One que actualizarse? Quizá no, pero la One X va muy bien con un gran televisor OLED. Lee nuestro análisis de la Xbox One X.