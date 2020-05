9 ideas de regalos para recién graduados por menos de US$50

Ya vuelve a ser esa época del año. Pero 2020 va a ser la primera temporada de graduaciones en un siglo que suceda bajo la sombra de una pandemia mundial. Para la mayoría de estudiantes eso significa ceremonias de graduación o fiestas que no se celebren en el mundo real. Y teniendo en cuenta la disrupción económica causada por el coronavirus, eso significa que muchos no podemos permitirnos gastar una gran cantidad de dinero en un regalo de graduación. Pero puedes conseguir más por menos y hay varias cosas más que decentes por menos de US$50. Estas son nuestras selecciones de regalos acordes a las preferencias de los miembros de la Generación Z.

Los Fiil T1X son unos audífonos inalámbricos con gran calidad de sonido por el precio que tienen. Además se me acomodaron bien en los oídos y me impresionó lo rápido que se sincronizaron con mi teléfono.

Sarah Tew/CNET

Estos días es imposible comprar una televisión que no lleve incluidos apps de diferentes servicios de streaming. Pero con las televisiones viejas no pasa lo mismo. Y además hay servicios de streaming nuevos como Disney Plus. Para eso está el Roku Streaming Stick Plus. Cuesta menos de US$50 y reproduce literalmente todo servicio de streaming que puedas nombrar: Netflix, Hulu, Disney Plus, Apple TV Plus y cientos más.