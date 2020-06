Regalos por menos de US$100 para el Día del Padre

El domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en los Estados Unidos. La fecha puede parecer aún un poco lejana, pero debido a las demoras en los envíos ocasionadas por la pandemia de coronavirus, probablemente deberías hacer tus compras para papá un poco antes este año. Aquí hemos reunido algunas excelentes ideas de regalos en el rango de US$51 a US$100, todos ellos revisados o probados por los editores de CNET. Si te das prisa, llegarán a su destino a tiempo.

¿Buscas regalos más asequibles? Revisa nuestra selección de los mejores regalos del Día del Padre que puedes obtener por menos de US$30.

The Dad Hoodie

Si buscas una prenda de ropa perfecta para regalar en el Día del Padre, esta sin duda es The Dad Hoodie. No solo es una de las sudaderas con capucha más cómodas que existen (sí, es suave), sino que su forro de malla transpirable tiene varios bolsillos integrados que permiten guardar de todo, desde un teléfono hasta pañales y biberones. Viene en varios colores y es ideal para trabajar a distancia. Esta es una sudadera con capucha que tu papá no se querrá quitar nunca.