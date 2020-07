Los mejores regalos de menos de US$50 para el regreso a clases

La temporada de regreso a clases de este año será un verdadero desafío para estudiantes y padres por igual y es probable que muchas escuelas sigan las recomendaciones del estado de Nueva York sobre un plan de estudios que combine sesiones escalonadas en la escuela con aprendizaje remoto en casa. Sin embargo, sin importar su ubicación o nivel de grado, los estudiantes necesitarán un montón de equipo para regresarlos al estado de ánimo educativo. Dicho esto, no es necesario gastar cientos de dólares en un regalo de regreso a clases y es que hay montones de productos tecnológicos de bajo costo que todo estudiante necesita que son muy importantes, ya sean prácticos, interesantes o simplemente entretenidos.

A continuación, presentamos una serie de artículos ideales para la escuela que igual pueden usar en el dormitorio, el aula o simplemente en la casa. Todos cuestan menos de US$50.

David Carnoy/CNET Los audífonos inalámbricos Fiil T1X ofrecen un excelente sonido por tu dinero. Además, se ajustan bien a mis oídos y me impresionó la rapidez con la que se emparejaron con mi teléfono. Estos audífonos tienen una clasificación IP65 de resistencia al sudor y al agua de modo que pueden soportar un chorro sostenido de agua. La duración de la batería es de aproximadamente 5 horas con una sola carga a niveles de volumen más altos, y hay una función de carga rápida que brinda 2 horas con una carga de 10 minutos. El estuche de carga simple y bastante compacto se carga a través de USB-C. Los botones tienen controles táctiles y hay una aplicación complementaria que permite ajustar el sonido con la configuración de EQ.

Amazon Esta bocina EarFun Go cuesta US$40 y ofrece un buen sonido por su tamaño compacto, con solo bajos y volumen suficientes para hacerte creer que estás escuchando en una bocina significativamente más grande. También es totalmente resistente al agua y tiene hasta 25 horas de duración de la batería a niveles de volumen moderados (se carga a través de USB-C). Se pueden conectar dos de estas bocinas de forma inalámbrica. Por US$10 más, puedes comprar la EarFun's UBoom (US$50), que es también un excelente valor.

Amazon El cargador de 20,000 mAh de Aukey es relativamente delgado para el tamaño de la batería e incluye un puerto USB-C y tres puertos USB-A junto con un puerto micro-USB. (Puedes cargar la batería con un cable USB-C o un cable micro-USB). Con 3A de salida total, puedes cargar un dispositivo USB-C y tres dispositivos USB-A simultáneamente. El puerto USB-C tomará los 3A de energía por sí solo si conectas solo un dispositivo. Actualmente cuesta US$40, pero en ocasiones encontrarás un cupón con el que puede bajar bastante su precio.

Sarah Tew/CNET Los verdaderos AirPods de Apple te van a costar entre US$129 y US$159, dependiendo de dónde y cuándo los compres. Pero por menos de US$50, tu mejor alternativa son los EarFun Free. Ofrecen carga inalámbrica y USB-C, resistencia total al agua y 6 horas de duración de la batería entre cargas en el estuche. Y por ese precio, también suenan bastante bien. Lee más.

David Carnoy/CNET Por la mitad de precio de unos Soundcore Liberty Air 2 de Anker y con características similares, los audífonos Soundcore Life P2 son una opción de excelente valor. Estos buds se cargan horizontalmente en su estuche en lugar de verticalmente, y hay una sensación un poco más barata tanto en el estuche como en los buds en comparación con los Liberty Air 2. Su sonido no tiene el impulso de presencia en los agudos que tienen los Liberty Air 2, por lo que no tienen un sonido tan claro con pistas bien grabadas y el bajo no está tan bien definido. Pero sí suenan más como los Liberty Air original. Read our Soundcore Life P2 review.

Sarah Tew/CNET Este cargador universal se monta en la pared y solo cuesta unos US$33. Usa el puerto USB-C PD (suministro de energía) para cargar casi cualquier cosa, incluyendo una Nintendo Switch y la mayoría de las computadoras portátiles más nuevas. Mientras tanto, la ranura USB-A más antigua funciona para teléfonos, audífonos o cualquier otra cosa que use un cable USB tradicional.

Sarah Tew/CNET En estos días, es casi imposible comprar un televisor sin un montón de aplicaciones de streaming "inteligentes" integradas. Pero eso no es cierto para los televisores más antiguos, e incluso los más nuevos no tienen todos los servicios nuevos, como Disney Plus. Y aquí es donde entra el Roku Streaming Stick Plus: Por menos de US$50, este streamer plug-in ofrece la mayoría de los servicios de video en línea que se te ocurran: Netflix, Hulu, Disney Plus, Apple TV Plus y cientos más -- en resoluciones de hasta 4K por menos de US$50. Ah, y el control remoto también controlará la potencia y el volumen de tu televisor. Si estás buscando darle una nueva vida a ese televisor viejo, este es el dispositivo que debes comprar. Lee más.

James Martin/CNET La bocina inteligente Echo Dot con reloj incorporado cuesta US$60, pero con frecuencia tiene un descuento que la hace costar menos de US$50 y a veces la hemos visto en US$35. Ese reloj incorporado significa que los estudiantes ya no tienen que molestarse en preguntar "Alexa, ¿qué hora es?". La pantalla también muestra temporizadores de cuenta regresiva y la temperatura exterior. Lee más.

David Carnoy/CNET La bocina StormBox Micro de Tribit cuesta un poco más de US$50, pero a menudo la ponen en oferta a menos de US$50, por lo que la he incluido en esta lista. Es una de las mejores bocinas Bluetooth de bolsillo que he probado, con graves y volumen más grandes que la mayoría de las otras bocinas pequeñas. Además de su gran diseño, SoundLink Micro de Bose se destacó porque fue capaz de ofrecer más graves que todas las bocinas Bluetooth en su clase de tamaño, y también logró tener una distorsión limitada a volúmenes más altos. Y es el bajo de la Tribit y el nivel de volumen general de su pequeño tamaño lo que le permite destacar. Es IP67 a prueba de polvo y resistente al agua (puede sumergirse completamente en aguas poco profundas por un corto tiempo) y tiene hasta 8 horas de duración de la batería a niveles de volumen moderados con carga USB-C. Al igual que la de Bose, esta bocina Bluetooth tiene una correa integrada para que puedas sujetarla a tu mochila o a tu bici.