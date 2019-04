Los regalos más chévere para los fans de Game of Thrones

Game of Thrones está a punto de empezar a emitir su octava y última temporada, que se podrá ver a partir del 14 de abril en HBO. A lo largo de los ocho años que la serie lleva en antena ha habido un montón de productos para aprovechar la popularidad de dragones y lobos huargos. Estos son algunos de los productos que hemos visto online que más se merecen un lugar en el Trono de Hierro.

Ten en cuenta que CNET podría llevarse una parte de los ingresos por la venta de los productos que salen en esta página.

Lee más: Game of Thrones temporada 8: Estreno, reparto, teorías y tráilers

Dulce Hodor, apenas sabíamos nada sobre ti. Esta camiseta es para recordarnos que no todo el mundo en Game of Thrones piensa únicamente en sí mismo.

Si siempre has querido parecerte a Cersei (o un White Walker) mira este kit de maquillaje de edición limitada en paletas que evocan Casa Stark, Casa Targaryen, Casa Lannister y esas criaturas que viven al Norte del muro. Hay sombras de ojos, lápices de ojos, carmín, pintalabios e iluminador. El kit incluso viene con un pincel para la sombra de ojos en forma de la espada de Jon Snow, que puede usarse o no como arma.

Ejemplar firmado de Fire & Blood: US$45

James Martin/CNET

No es The Winds of Winter (Vientos de invierno), pero el autor de Game of Thrones George R.R. Martin se pasa cientos de páginas detallando la historia de los Targaryen en Fire & Blood (Fuego y sangre) y esto es sólo el primer volumen. Puedes hacerte una copia firmada en el cine de Nuevo México de Martin, el Jean Cocteau Cinema.