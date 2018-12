Los mejores regalos 'tech' de hasta US$500

Cuando una Amazon Echo no parezca no ser suficiente, pero una nueva MacBook de Apple parece demasiado, necesitas dar un regalo que esté justo en el medio. Extravagante, sí, pero no demasiado extravagante. Si estás buscando un regalo de entre US$250 y US$500, puedes moverte en algunas áreas realmente divertidas, como consolas de juegos, robots e incluso impresoras 3D.

Nota del editor: CNET podría obtener una parte de los ingresos de la venta de los productos que aparecen en esta página.

Nintendo Switch

Sarah Tew/CNET

El sistema de juegos imprescindible funciona como una consola de juegos para TV y una tableta de juegos portátil. Y lo que es más importante, nos recuerda lo divertidos que pueden ser los juegos familiares, gracias a los juegos de cuatro vías como Super Mario Party, Mario Kart 8 y Overcooked.

Apple iPad

Sarah Tew/CNET

Ahora que es compatible con el genial Apple Pencil, el iPad de 9.7 pulgadas de nivel de entrada es perfecto para casi todos y mucho menos costoso que el iPad Pro. Busca descuentos de alrededor de US$250 durante las ofertas de vacaciones.

Arcade1Up Arcade Cabinet

Sarah Tew/CNET

Perfectos para quienes viven en un departamento, estos gabinetes de arcade de tamaño medio vienen cargados con diferentes colecciones de juegos clásicos, y aún se sienten lo suficientemente auténticos como para jugar. Agrega un elevador por separado para llevarte a la altura de un adulto, y juega de todo, desde Rampage hasta Tempest y Street Fighter.

Anki Vector

Sarah Tew/CNET

Piensa en este pequeño robot como una versión de Alexa de Amazon que gira alrededor. Responde preguntas mientras también toma fotos, aprende las caras de las personas y juega con su pequeño cubo de plástico. Me preocupaba que Vector fuera un poco lento para responder a los comandos de voz, pero lo probé con varios niños menores de 10 años, y les encantó.

Pad & Quill Heritage Leather Satchel Bag

Sarah Tew/CNET

Sí, es mucho dinero para gastar en una "bolsa para una computadora portátil", pero esto no es un bolsa cualquiera. Está hecha a mano y viene con una garantía de 25 años, mientras que la parte superior enrollable, que se pliega sobre la parte delantera, mantiene tus aparatos sanos y salvos. He usado muchos productos Pad & Quill a lo largo de los años, y la calidad siempre es fantástica.

Monoprice Voxel 3D printer

Sarah Tew/CNET

Es un regalo que literalmente puede hacer otros regalos. Incluso hace unos años, las impresoras 3D eran delicadas, difíciles de usar y caras. Todavía no es exactamente plug-and-play, pero este modelo de precio medio me dejó sin caja e imprimí en menos de 20 minutos, y ahora estoy completamente adicto.

¿A la caza de más opciones? Checa nuestra lista completa aquí abajo.

Guía de compras navideñas 2018: Encuentra muy buenas alternativas, de todos los precios.

Black Friday 2018: Estas son las mejores ofertas que podrás encontrar.