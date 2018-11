Navidad 2018: Las mejores tabletas y accesorios para regalar

Si aún piensas que las tabletas son estrictamente para el consumo de medios, juegos y correo electrónico, es hora de echar un vistazo a lo que pueden hacer los últimos modelos. Claro, aún son excelentes para el entretenimiento, pero también pueden funcionar como computadoras portátiles simples para realizar las tareas de la oficina en el hogar también.

Si estás comprando regalos para un fan de Apple, tendrás que atenerte a los iPad de la compañía. La buena noticia es que suele haber algunas buenas ofertas durante la temporada de compras navideñas. Sin embargo, quienes se toman en serio el trabajo, deberían considerar algo de la línea Surface de Microsoft o tabletas similares que ejecuten Windows 10. Y asegúrate de tener en cuenta el costo de la cubierta del teclado si deseas que se use para escribir; la mayoría se venden por separado y cuestan más de US$100.

Y no te olvides de las tabletas de Android, también. Son excelentes para el entretenimiento y pueden ser significativamente más baratas que sus contrapartes de Apple y Windows.

Apple iPad (9.7 pulgadas, 2018)

El iPad de nivel de entrada de Apple es el mejor iPad para la mayoría de las personas. La versión de 2018 tiene un procesador más rápido y soporte para el Apple Pencil, que te permite escribir y dibujar en la pantalla con gran precisión. De lo contrario, es lo mismo que el modelo 2017, por lo que si lo encuentras a buen precio esta temporada de vacaciones, definitivamente vale la pena considerarlo. Lee aquí la reseña completa del iPad de 2018.

Microsoft Surface Go

Puede ser la tableta Surface más pequeña de Microsoft, pero tiene el mismo diseño y accesorios que la Surface Pro más grande y un precio más bajo. Con Windows 10 completo, puedes usarla para las mismas cosas para las que usarías cualquier computadora portátil básica y usar aplicaciones de escritorio normales (es decir, no móviles). Lee aquí la reseña completa.

Samsung Galaxy Tab S4

La tableta Android premium de Samsung tiene una gran pantalla y un gran sonido para el entretenimiento. Combínala con la cubierta del teclado y también tendrás una pequeña portátil decente. Puedes ir un paso más allá y conectarla a una pantalla externa e iniciar la interfaz DeX de Samsung que te brinda una experiencia de escritorio. Lee aquí mas información de la Galaxy Tab S4.

Amazon Fire HD 8 (2018)

Para fines de entretenimiento puro (y de compras, también, naturalmente), es difícil superar a las tabletas Fire de Amazon. La HD 8 divide la diferencia entre el modelo compacto de 7 pulgadas de nivel de entrada de la compañía y la Fire HD 10 de 10 pulgadas, que puede ser un poco difícil de sostener. La última versión agrega el acceso a manos libres de Alexa, por lo que puedes gritarle órdenes para que haga todo, desde comprar papel higiénico hasta encender las luces. Lee más información sobre esta tableta aquí.

Amazon Fire 7 Kids Edition

Las tabletas de Kids Editions of Amazon Fire no son diferentes en el exterior o en el interior que sus otros modelos. Lo que es diferente es con lo que vienen: 1 año de Amazon FreeTime Unlimited, un estuche a prueba de niños y una garantía de 2 años sin preocupaciones. FreeTime Unlimited brinda a tus hijos acceso a miles de aplicaciones, videos y libros que han sido diseñados por grupos de edad. La Fire 7 es un buen tamaño para viajes y manos más pequeñas, pero si deseas una pantalla más grande con una resolución más alta, la Fire HD 8 y la HD 10 también están disponibles en Kids Editions. Lee aquí la reseña completa.

Microsoft Surface Pro 6

El rendimiento de una computadora portátil en una tableta no se compara con lo que puede hacer la Surface Pro 6. No cambia mucho con respecto al modelo del año pasado, aunque hay un nuevo color negro mate y un procesador Intel de cuatro núcleos que lo empuja más allá de la competencia y su predecesor. Desafortunadamente, la cubierta del teclado y el lápiz activo no están incluidos. Lee aquí nuestra reseña completa.

Lenovo Miix 520

Si bien la Surface Pro de Microsoft es nuestra opción para una tableta PC con Windows 10, la línea Miix de Lenovo está muy cerca. La tableta es menos costosa que la Surface, tiene buen rendimiento y duración de la batería para la categoría y Lenovo incluye la cubierta del teclado y un lápiz óptico, lo que significa que su costo general también es menor. Lee aquí la reseña completa.

Accesorios para tabletas

¿Ya tienes una tableta? Sácale partido con uno de estos excelentes accesorios.

Cubierta Logitech Slim Combo iPad

Esta cubierta para teclado hace que la tableta de nivel de entrada de Apple se sienta un poco como un iPad Pro. También hay una línea completa de ellos, así que si tienes un iPad viejo o nuevo, hay un estuche Combo para ti. Lee aquí nuestra reseña completa.

Logitech Crayon

Diseñado principalmente para las escuelas, pero ahora disponible para el público en general, el Logitech Crayon es una alternativa más pequeña y de menor costo al lápiz óptico de Apple (Apple Pencil). Funciona con las aplicaciones compatibles con Apple Pencil, por lo que es perfecto para cualquier cosa, desde tomar apuntes hasta dibujar. Lee aquí la reseña completa.

Teclado inalámbrico Logitech K780

Logitech sabe claramente cómo hacer buenos accesorios para tabletas y aquí hay más pruebas. El K780 es un teclado de tamaño completo que se conecta a hasta tres dispositivos mediante Bluetooth o el receptor unificador de la compañía que se conecta a un puerto USB. Puedes alternar entre dispositivos con solo presionar un botón y el borde posterior del teclado sostiene su tableta o teléfono.

