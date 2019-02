Amor refrigerado: Samsung lanza app de citas Refrigerdating

Chris Monroe/CNET

El viaje a tu corazón podría encontrar camino a través de tu refrigerador.

Al menos eso es lo que Samsung espera.

Aunque en general asocias la marca Samsung con teléfonos, tabletas y televisores, la gigante de electrónicos está tratando de incursionar en tu vida amorosa a través de un app de citas llamado Refrigerdating.

Sí, así como lo leíste: Refrigerdating.

El app gratuito funciona con el Samsung Family Hub Refrigerator, una nevera de US$4,000 con una pantalla táctil integrada en la puerta que puedes usar para ver la agenda familiar, y una cámara que le pone un ojo a los contenidos de la nevera y te permite ver si se te ha acabado la leche. Tomas una foto del interior de tu nevera, y deslizas hacia la derecha o izquierda dependiendo de si te gusta el contenido de la nevera de otro usuario del app. Pero no temas, si no tienes una nevera Family Hub, puedes tomarle una foto a tu nevera no inteligente con tu teléfono y aun así ser parte del app.

El concepto del app es que el contenido de tu nevera, ya sean sobras de comida enmohecidas o una tentadora colección de cerveza artesanal, podría dar un vistazo más auténtico de quién eres y cómo vives. Y, ojalá, te ayude así a mantener tu distancia de aquellos raros que refrigeran la miel.

"Esperamos que la gente se pueda conocer en circunstancias más honestas y transparentes con la ayuda del contenido de su refrigerador porque esto te puede decir mucho acerca de la personalidad", dijo Elin Axelsson, directora de relaciones públicas de Samsung Electronics Nordic y que tiene su base en Suecia. Axelsson habló de combatir la superficialidad de fotos con filtros que plagan las redes sociales y sitios de citas con algo un tanto más... orgánico.

Axelsson también señaló que hay muchos solteros en Suecia, donde surgió la idea de este app. Casi la mitad de toda la gente en Suecia son adultos solteros sin hijos, según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. Y, ¿quién sabe? Quizá esta sea la manera en que se juntan los suecos solteros. De todas formas, el app está disponible a nivel mundial.

Aunque los sitios de citas han estado rondado el ciberespacio durante décadas, su popularidad ha aumentado en años recientes. El Statistic Brain Research Institute encontró que más del 90 por ciento de los 54.3 millones de solteros en Estados Unidos han intentado encontrar el amor (o al menos algo parecido a él) en Internet.

Aunque conocer a un prospecto amoroso a través de sus gustos por el queso o carnes parece ser una broma, los sitios de citas nicho son definitivamente una tendencia. Puedes encontrar apps basados en la inclinación política o creencia religiosa. También hay sitios para la gente alta, la gente rica, la gente con intolerancia al gluten, para los canadienses. Trek Passions, un sitio para los fanáticos de la ciencia ficción, quiere que los usuarios tengan un "amor largo y próspero". Y no nos olvidemos de Farmers' Only, un sitio de citas para los que gustan de la vida en el campo.

Sed de amor

Tarros de salsas, latas de soda, bolsas de hojas para ensalada, una raíz de jengibre, jamón... Cuando empiezas a navegar y deslizar por el app Refrigerdating, obtienes un vistazo de la forma en que vive la gente. Y aunque el app es una entretenida forma de promocionar la nevera Family Hub, el tener en cuenta los hábitos alimenticios de tu potencial media naranja no es algo tan descabellado.

"La comida es realmente una parte de nuestro estilo de vida y hay muchas complejidades en nuestras dietas. Hay gente que es intolerante al gluten o es vegana, y que con frecuencia encuentran más compresión con alguien que tiene la misma dieta", dijo Laurie Davis, una asesora de citas en Internet y autora del libro Love @ First Click.

Los hábitos alimenticios pueden dar indicios de lo que dos personas tienen en común más allá de lo que ves en el plato, dijo Davis.

Amor refrigerado

Refrigerdating está disponible a través de un navegador Web, por lo que funcionará en cualquier teléfono que tengas. Samsung no ha dicho cuántos usuarios tienen el app, sólo se limitó a decir que los usuarios se están apuntando al app. Ten en cuenta que la mayoría de los usuarios del app están concentrados en Suecia por el momento.

El desarrollador Peter Simonsson dijo que el equipo optó por el método de deslizar ya que es una acción común para los apps de citas como Tinder y Bumble. Samsung trabajó con un experto en relaciones cuando estaba creando el app.

Samsung recomienda que no arregles artificialmente tu nevera para atraer a potenciales parejas, sino que seas tú mismo y que muestres en todo su esplendor tus sobras de comida, tu pan viejo y tus miles de botellas de agua con gas.

Porque nunca sabes: Quizá el tener la leche almendras de una marca específica te lleve a conocer al amor de tu vida.