Tienes hasta el 31 de diciembre para que Apple cambie la batería de tu iPhone

Hace casi un año, Apple nos dio su mea culpa por ralentizar los iPhone antiguos que perdían la capacidad de carga rápida de su batería y la capacidad de mantener la carga por más tiempo. Después de las quejas de sus consumidores, la compañía decidió ofrecer reemplazar las baterías de los celulares ya sin la garantía Apple Care por US$29 (normalmente cuesta US$79).

Si tienes uno de los siguientes iPhone y no estás satisfecho con el desempeño de la batería de tu celular, recuerda que el programa de reemplazo de batería de Apple vence el 31 de diciembre de 2018. Los iPhone que califican para el canje de batería son el iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X.

Es importante, si quieres continuar usando tu iPhone actual, cambiarle la pila antes que llegue el fin de año. Al menos deberías averiguar si la tienda de Apple tiene la batería que necesitas a mano, ya que hubo un momento este 2018 cuando se agotaron las existencias de la batería para el iPhone 6 Plus.

Para cambiar tu batería, debes visitar la página de apoyo (escoge el icono con iPhone > batería y carga > reemplazo de batería), y desde allí puedes chatear o hablar con un representante de Apple para saber más sobre tus opciones con el programa de reemplazo. También puedes hacer una cita en línea para visitar un Apple Store y hacer el canje de batería en persona. Si no puedes visitar una tienda, Apple también ofrece reemplazar tu batería si envías tu celular por correo. Ojo, este proceso podría demorar más de una semana. Antes de entregarle tu iPhone a Apple, recuerda respaldar tus datos.