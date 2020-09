'Queremos inspirar a nuestros empleados, no supervisarlos': Reed Hastings de Netflix

Netflix

Con el libro No Rules Rules, Netflix promete revelar la receta de su cultura empresarial. Este nuevo libro está coescrito por el presidente ejecutivo de la gigante de contenidos de streaming, Reed Hastings, junto a la escritora y profesora en la escuela de negocios INSEAD, Erin Meyer. En él revelan algunos de los detalles ya conocidos sobre la dirección empresarial de Netflix: vacaciones ilimitadas, sueldos muy competitivos o mucha libertad entre sus empleados para tomar decisiones. Y echan un poco más de detalles sobre otros aspectos.

"Tradicionalmente los negocios son como fábricas, la gente hace cosas de forma similar. Se siguen las normas. El trabajo creativo al que nos dedicamos es diferente", me explicó Hastings durante una videoconferencia sobre esa filosofía de Netflix. La empresa aboga por darle a sus empleados absoluta libertad, esperando a la vez que de esa forma asuman mucha responsabilidad. "Queremos inspirar a nuestros empleados, en lugar de supervisarlos. Así pueden tener ideas, algo que hace que la compañía siga innovando. Nos centramos en darles a los empleados una cantidad increíble de libertad".

A lo largo de No Rules Rules, Hastings y Meyer tratan de explicar por qué y cómo le ha funcionado a Netflix este método que a priori podría parecer contrario al sentido común. Los empleados de Netflix no tienen que pedir permiso para hacer gastos reembolsables. No se los controla confiando en que apliquen su propio discernimiento y tomen mejores decisiones de ese modo. Y se les estimula a ser honestos y hacer críticas constructivas, no solo de sus compañeros de trabajo, también de sus jefes.

"Los empleados con talento pueden aprender mucho los unos de los otros", explican Reed y Meyer en No Rules Rules refiriéndose a la llamada cultura de la franqueza imperante en Netflix. "Cuando los empleados se habitúan a ofrecer feedback, mejoran en su trabajo y a la vez tienen una responsabilidad implícita los unos para con los otros".

El libro está lleno de entrevistas que Meyer realizó con empleados de Netflix refiriéndose a este y otros puntos de la cultura de la empresa y echando un poco de luz sobre sus efectos positivos y negativos. Pero si algo me ha quedado claro al leerlo es que lo del No Rules Rules no es necesariamente para todo el mundo.

"Un poco nos basamos en el modelo de un equipo deportivo profesional o incluso un equipo olímpico", explicó Hastings sobre una empresa que continuamente está aplicando el llamado "keeper test" o la prueba para saber si un empleado permanecerá o no en la empresa o lo despedirán. "Es mucho trabajo. Es muy intenso. Pero es una contribución muy positiva. Tratamos de ser honestos y lo que intentamos hacer podría no ser necesariamente para todo el mundo". Hastings puntualizó además que el trabajo en Netflix es muy exigente, pero no implica estar conectado las 24 horas del día.

Fuera de la oficina

No pude dejar de preguntarle al presidente ejecutivo de Netflix sobre sus declaraciones recientes en las que calificó el trabajo remoto desde casa, al que muchos nos hemos visto forzados desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, como de "puramente negativo".

"Me encanta trabajar desde casa, llevo haciéndolo 20 años. Durante las noches y los fines de semana", me explicó Hastings. "Pero cuando la cuestión es si es bueno que el 100 por ciento del trabajo se haga desde casa y nunca te reúnas en persona con tus colegas, no creo que lo sea. Queremos que haya un equilibrio entre esa conexión que se puede establecer en persona y suplementarlo con videoconferencias, correos electrónicos, llamadas, etc.".

Por el momento, tanto Hastings, como sus empleados, como tantos otros trabajadores que podemos hacer uso de las nuevas tecnologías en nuestra profesión, tendremos que conformarnos con seguir trabajando desde casa y en pijama.

No Rules Rules está a la venta en inglés desde este 8 de septiembre. La versión en español, titulada Aquí no hay reglas, podrá comprarse en todo el mundo en formato digital a partir del 17 de septiembre. La versión impresa en español llegará a Estados Unidos el 20 de octubre. Y a Latinoamérica entre octubre y noviembre, dependiendo del país.

