Los tuiteros se aburren con el título de Tigres en el fútbol mexicano

Este domingo 26 de mayo, Tigres de la UANL se tituló en el Clausura 2019 de la Liga de México aprovechando el gol que marcó en casa.

El equipo universitario hizo valer su triunfo 1-0 como local. Solo le bastó empatar 0-0 en el Estadio León, para celebrar su séptimo campeonato, pues se había titulado en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982, y en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.

El jugador más valioso del partido fue el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien paró al menos tres disparos claros de León, aunque el partido no fue muy vistoso. Ahora Tigres se enfrentarán al América, campeón del Torneo Apertura, por el título absoluto.

En Twitter, #LeonVsTigres y #FinalLigaMX se convirtieron en tendencias en México desde muy temprano este domingo 26 de mayo. El partido, que careció de acciones realmente emocionantes, fue objeto de críticas en la red social:

