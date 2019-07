Muere un popular tuitero mexicano –y Twitter exige que se investigue su muerte

Las autoridades mexicanas ya investigan el fallecimiento de Rafael Arias Menocal, un popular tuitero mexicano que tuiteaba con el handle @nomesecuestres a través de varias redes sociales.

"Arias Menocal fue encontrado por su madre, pendiendo de la rama de un árbol en el patio de su casa, ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo", informó Radio Fórmula, luego de que varios medios locales reportaran el caso durante el domingo, aunque sin confirmar la identidad del occiso.

Rafael Arias Menocal se hizo muy popular en México desde su cuenta (@nomesecuestres), donde lanzaba comentarios con mucho humor y su blanco eran –en su mayoría– políticos y artistas de su país. Según reportes de prensa, Arias tenía 33 años.

"En junio se vio envuelto en un conflicto con [el político y sociólogo mexicano] Gerardo Fernández Noroña", reportó El Universal.

En la versión Web de La Vanguardia, se reporta que Arias Menocal "calificó como 'lacra asalariada' y lanzó varias palabras ofensivas, contra Noroña. A lo que el diputado respondía con insultos e incluso con un "deja de estar chingando".

El último tuit de Menocal en su cuenta, donde tenía más de 40,000 seguidores, fue una reflexión sobre la vida y el futuro: "Britney Spears tiene una expresión constante de que está cansada de vivir. Y lo peor es que años después de que se rapó la entendimos. Me angustia pensar que Britney es un augurio de cómo nos sentiremos en el futuro".

En las redes sociales, tuiteros y personalidades del país exigieron que la muerte sea investigada a profundidad y, a la vez, aprovecharon para despedirse de Rafael. Estas son algunas reacciones en la red social:

Nadie en redes sociales me hacía reír tanto como Rafa. Odio el jamás saber hasta dónde pudo llegar con su enorme creatividad.

