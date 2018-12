Sal de las redes sociales después de media hora y serás más feliz

Manuel Breva Colmeiro / Getty Images

Cortar el tiempo que pasas al día en redes sociales a 30 minutos puede reducir la soledad y depresión, según un estudio publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology.

Para el estudio, 143 estudiantes de la Universidad de Pensilvania se dividieron al azar en dos grupos. En uno de ellos limitaron el tiempo que pasaban en Facebook, Instagram y Snapchat a 10 minutos por día en cada plataforma. En el otro grupo usaron las redes sociales con normalidad durante un periodo de tres semanas.

El grupo que limitó su uso de las redes sociales tuvo disminuciones significativas en sentimiento de soledad y depresión, comparado con el grupo que usó las redes sociales de forma habitual. Uno de los beneficios que se observaron en ambos grupos fue una disminución en la ansiedad y miedo de estar perdiéndose algo, sugiriendo que podría haber beneficios en un uso más monitorizado, según dice el estudio.

Las redes sociales se han convertido en una parte central de la vida de muchas personas. El 68 por ciento de los adultos estadounidenses usa Facebook, y unas tres cuartas partes de esa gente lo hace a diario, según el centro de investigación Pew. Los americanos de entre 18 y 24 años hacen un uso especialmente alto de las redes sociales. El 79 por ciento de ellos usa Snapchat, el 71 por ciento usa Instagram y el 45 por ciento usa Twitter, dice el Pew.

También pasamos más tiempo en los medios de comunicación digitales. El año pasado los adultos pasaron 5.9 horas al día en dispositivos como teléfonos y computadoras. En comparación en 2008 pasaban 2.7 horas al día, según un informe de Kleiner Perkins de mayo. Además los americanos están mirando su teléfono más que nunca antes -- una media de 52 veces al día, según Deloitte. El año pasado fueron 47 veces al día.

La adicción tecnológica ha capturado la atención de organizaciones como el Center for Humane Technology o Centro para Tecnología Humana, que lanzó una campaña a principios de este año llamada Truth About Tech o Verdad sobre tecnología para concienciar sobre los efectos de la tecnología en los niños. En enero, el grupo sin ánimo de lucro Campaign for a Commercial-Free Childhood o Campaña por una infancia sin publicidad escribió una carta al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, pidiéndole que eliminara el app Messenger Kids diciendo: "Los niños simplemente no están listos para tener cuentas de redes sociales".

Otros estudios han visto que el uso de Facebook e Instagram se han asociado con síntomas de depresión, dijo el estudio de la Universidad de Pensilvania. Por ejemplo, un uso mayor de Facebook está asociado con autoestima más baja y mayor soledad. Y un uso mayor de Instagram está asociado con problemas de imagen corporal, según lo que dice el estudio.

Pero el estudio de la Universidad de Pensilvania también puntúa que la mayoría de investigaciones previas en redes sociales y bienestar "está correlacionado por naturaleza" y los pocos estudios experimentales que se han hecho han tenido en cuenta únicamente Facebook. Este estudio, según sus autores, es la primera "investigación experimental ecológicamente válida" que tiene en cuenta diferentes redes sociales y monitoriza objetivamente su uso.

"Nuestro estudio es el primero en establecer un enlace claro causal entre la reducción del uso de redes sociales y la mejora en los estados de soledad y depresión", dicen los autores. "Es irónico, pero tal vez no sorprendente, que la reducción del uso de redes sociales, que nos prometen la conexión con otros, de hecho nos ayude a sentirnos menos solos y deprimidos".