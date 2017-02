Agrandar Imagen Getty Images

Si estás pensando en visitar la nueva atracción de Avatar en Animal Kingdom o simplemente quieres conocer la Estatua de la Libertad en Nueva York, te tenemos malas noticias: en el futuro podría ser obligatorio revelar las contraseñas de tus redes sociales para poder acceder a EE.UU.

Según reportó NBC News, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo este martes en el Congreso que la medida era una de varias que se estaban considerando para vetar de esta forma a los refugiados y solicitantes de visa de los siete países de mayoría musulmana que fueron afectados por la orden migratoria de la Casa Blanca.

"Queremos entrar en sus redes sociales, con sus contraseñas", dijo Kelly ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara. "Si no quieren cooperar, entonces no entran".

Estos comentarios llegan justo cuando varios jueces en todo el país escuchan alegatos a favor de la orden ejecutiva de Trump, que afecta a Siria, Irak, Irán, Somalia, Sudán, Libia y Yemen, y a la cual se han opuesto las empresas de Silicon Valley, que incluso han demandado al gobierno por esta medida.

Kelly dijo estar muy preocupado por "estados fallidos" como Siria o Somalia, en donde no hay registros de los ciudadanos los cuales han sido reducidos por los conflictos bélicos, lo que motiva que cuando personas de estos países llegan a EE.UU. el funcionario de inmigración deba creerse lo que le dicen. "Francamente, no creo que eso sea suficiente, sin duda el presidente Trump no cree que eso sea suficiente, así que tenemos que añadir algunas capas adicionales", agregó.

Kelly no solo piensa que la medida de las contraseñas sería un punto importante para la causa migratoria de Trump, sino que además está pensando en sumar a esto la obtención de registros financieros de las personas.

El secretario de Seguridad Nacional no hizo mención alguna a la situación de inmigrantes regulares o de medidas excepcionales para los procedentes de América Latina.