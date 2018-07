Redes sociales recuerdan al árbitro que pitó el penal contra Colombia

"Penal Mexicano", así apodan al árbitro norteamericano que este martes tomó decisiones poco acertadas entre Colombia e Inglaterra y nos enteramos por... Twitter.

La desacertada actuación de Geiger, quien pitó un penalti muy discutible y luego inclinó la balanza a favor de los ingleses, no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales.

#Memes



Mark Geiger alias 'Penal Mexicano'... Jamaica elimina a Estados Unidos... River vs Tigres, otra vez... pic.twitter.com/aVvoL7fzOo — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 23, 2015

¡ES OFICIAL! Marck Geiger, el árbitro más recordado por el pueblo panameño luego del penal inexistente pitado a México en Copa Oro del 2015, será parte del VAR en el partido Panamá vs Inglaterra. #MundialTVMAX #TamosEnRusia pic.twitter.com/0HIYcH9ACX — TVMAX Deporte (@tvmaxdeportes) June 23, 2018

Todo comenzó un 22 de julio de 2015 en el partido de semifinales de la Copa de Oro de la Concacaf 2015 entre México y Panamá. El juez sancionó dos penales, uno de ellos a los 89 minutos cuando Panamá ganaba por 1-0, lo que permitió que México avanzara en tiempo de prórroga.

¡EL ROBO DEL 2015! El gringo Mark Geiger se inventó un penal para quitarle a Panamá el pase a la final de Copa Oro. pic.twitter.com/i448rEnJe2 — El Marcador TV (@elmarcadortv) December 31, 2015

Y ya en Rusia comenzó a hacer de las suyas.

¿MANO? ¿PENAL? 😦 Qué opinas de la actuación del arbitraje de Mark Geiger en el partido entre Portugal 🇵🇹 y Marruecos 🇲🇦? #CogeTuMundial #EstoyEnElMundial #PORMAR pic.twitter.com/2lvohABIBI — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 20, 2018

Los tuiteros que conocen la carrera de Geiger no tardaron en solidarizarse con Colombia.

En penaltis Colombia se despide de #Rusia2018 luchando contra Inglaterra y contra Mark Geiger, un árbitro sancionado 6 meses sin pitar juegos @FIFAcom por discutido penal en Copa de Oro 2015 y fue señalado de pedir camiseta a #CR7, pero FIFA lo desmintió. #COL 1(3) #ENG 1(4). — Edward Ortiz (@EdwardOrtiz20) July 3, 2018

Colombia vs Inglaterra. Un muy mal arbitraje de Mark Geiger de USA. Lo manifesté antes, no era un árbitro que diera garantía a las dos selecciones, aunque acertó en el penal a favor del visitante, su control Disciplinario, control de juego y interpretaciones fueron desacertadas. pic.twitter.com/TTQdy7bzAZ — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) July 3, 2018

La FIFA y #Geiger clasificarán a #ENG y nadie hablará del gol de #Bacca perfectamente legítimo, nadie hablará del penal miserable que regaló a los ingleses. #ENG no ha creado una sola opción y don embargo anotó un gol. Una vergüenza. A #COL todavía la #FIFA no le respeta. pic.twitter.com/yADubZQb0V — Alejandro Farffann (@farffanntastico) July 3, 2018

Pero lo de Colombia y México no es el último antecedente. En el Mundial 2014, en el juego entre Francia y Nigeria, Matuidi le rompió la tibia y el peroné a Onazi, y Geiger solo sacó amarilla.

El 4 de noviembre de 2012, Colombia y Brasil empataron a un gol, pero sobre el final, el mismo colegiado concedió un penal por una supuesta falta sobre Dani Alves, que Neymar desperdició. Eso no fue lo único: ese día también dejó las tarjetas... ¡en el vestuario!

Geiger fue nombrado árbitro FIFA en 2008. Ha dirigido en la Copa de Oro, Mundial Sub20 de 2011, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la Copa América Centenario de 2016, la Concacaf Champions League, el Mundial de Clubes de la FIFA y tres encuentros de la Copa del Mundo 2014 (Colombia vs. Grecia y España vs. Grecia de la fase de Grupos y el Francia vs. Nigeria de los octavos de final) y dos en 2018 (Portugal vs. Marruecos y Colombia vs. Inglaterra).

Su trabajo en este último encuentro será difícil de olvidar para muchos colombianos.