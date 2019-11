La gente está publicando fotos de sus partes íntimas en Reddit y esta es la razón

Las personas están publicando cada vez más fotos de sus partes íntimas en Reddit y otros foros, pero no es porque sean exhibicionistas.

Según un informe del Journal of the American Medical Association, publicado este 5 de noviembre, las búsquedas sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) se dispararon en 2019 y la mayoría de personas usan gráficas de las zonas afectadas para hacer preguntas en línea.

Según el estudio, que mide meses específicos de cada año, en 2010 se registraron 16,679 publicaciones sobre ETS; 2,478 en 2017, 3,375 en 2018 y 908 entre enero y febrero de 2019. El 58 por ciento de estas publicaciones tenían que ver con la solicitud de un diagnóstico y 31 por ciento incluyeron una imagen de los signos físicos.

"En línea, alguien puede publicar una imagen y permanecer anónimo", dijo a CNBC Eric Leas, de la Universidad de California en San Diego, quien trabajó en el estudio. "Esto le permite superar parte de la vergüenza que puede sentir si se va a consultar con un médico".

"La vergüenza o la falta de acceso [a la medicina] significa que muchos pierden la oportunidad de obtener ayuda profesional que les salve la vida", dijo el coautor del estudio Davey Smith, jefe del departamento de enfermedades infecciosas y salud pública mundial en la Universidad de California, en San Diego.

El informe asegura que cerca del 90 por ciento de los usuarios recibió una respuesta a su preocupación en las primeras 24 horas. Pero esto no soluciona el problema.

"Las redes sociales no se crearon para brindar atención médica", explicó Alicia Nobles, quien también trabajó en el estudio, al New York Post. "Actualmente, no sabemos si las ETS u otros problemas de salud pueden diagnosticarse con precisión en línea, especialmente porque las solicitudes de las personas varían en la información que proporcionan".

Nobles alerta que si bien algunas personas pueden encontrar en las redes sociales, buscadores o foros, un diagnóstico adecuado, eso no elimina el riesgo de un diagnóstico erróneo. "Un diagnóstico errado podría provocar un mayor daño o facilitar la transmisión de una infección a otros". En conclusión, si estás leyendo estas líneas y tienes alguna duda sobre tu salud: acude a un especialista.