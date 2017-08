Reddit y Facebook prohíben grupos de odio después de ataque en Charlottesville

Morgan Little

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Sean Hollister/CNET

A medida que las protestas encabezadas por nacionalistas blancos desembocaron en violencia en la localidad de Charlottesville, Virginia, el fin de semana pasado, dos conversaciones distintas surgieron en Internet.

Para muchos, los eventos representaron una tragedia que se agudizó aun más cuando un ataque con un carro contra manifestantes que se pronunciaban en contra de los nacionalistas blancos causó la muerte de una mujer y lesiones a otras 19 personas.

Para otros, especialmente para las comunidades de la extrema derecha y neonazi, la violencia que se vio no se debió tomar en serio y, desde su perspectiva, más bien se tenía que celebrar. Ambas conversaciones encontraron un espacio en las redes sociales, en particular en Reddit y Facebook.

Y, ahora, esas empresas de tecnología están tomando acción. Reddit y Facebook han prohibido los grupos del odio en sus plataformas después de los ataques en Charlottesville, según le han confirmado las redes sociales a CNET.

Un subreddit, r/Physical_Removal, fue sujeto a amplio escrutinio durante el fin de semana. Los moderadores y los que publicaban fueron señalados por hacer comentarios incendiarios.

Debido a estas publicaciones y a un largo historial de comentarios similares que promocionan la violencia o hacen eco de ideología racista, la crítica contra r/Physical_Removal en Reddit no se hizo esperar. Comunidades como r/AgainstHateSubreddits encabezaron el contragolpe, haciendo un llamado a Reddit para que tomase acción inmediata para censurar y prohibir al grupo.

Hoy, martes, Reddit hizo oficial la prohibición, eliminando en su totalidad al subreddit.

"En las condiciones de servicio de nuestro sitio somos muy claros en enfatizar que el publicar contenido que incita a la violencia llevará a que se prohíba la presencia de estos usuarios en Reddit. Hemos prohibido /r/Physical_Removal debido a violaciones a nuestras políticas de contenido", le dijo un portavoz de Reddit a CNET.

Reddit se rehusó a comentar sobre si ha prohibido otros grupos.

Facebook, que ha luchado contra las noticias falsas y grupos que incitan al odio, también le confirmó a CNET que ha prohibido una serie de páginas de grupos que violan sus políticas que regulan el contenido de odio. La lista incluye grupos como:

Red Winged Knight

Awakening Red Pill

Genuine Donald Trump

White Nationalists United

Right Wing Death Squad

Awakened Masses

Vanguard America

Physical Removal

Facebook también ha confirmado que ha eliminado la página del evento llamado Charlottesville's Unite the Right que convocó a los extremistas a la ciudad en Virginia el fin de semana pasado. La red social está en el proceso de eliminar todos los enlaces a un artículo del sitio neonazi The Daily Stormer que ataca a la víctima mortal del atentado terrorista en Charlottesville, Heather Heyer, a menos que el post explícitamente condene el contenido de esta fuente.

(The Daily Stormer está actualmente fuera de servicio porque los proveedores de dominio GoDaddy y Google cancelaron su registro).

Un representante de Facebook dijo que la empresa seguirá eliminando cualquier publicación en Facebook que incluya un discurso del odio, alabe e incite a la violencia o apoye los grupos del odio, en un intento por evitar que estos grupos se organicen en Facebook.