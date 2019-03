Reddit podría superar los US$100 millones en ingresos este año

Reddit podría ganar US$119 millones en ingresos por publicidad en 2019.

La popular plataforma social en línea está en camino de duplicar con creces sus ingresos publicitarios para el 2021, según las previsiones de la firma de análisis de mercado eMarketer. El negocio de publicidad de Reddit pasará la marca de US$100 millones prevista para este año.

"Como una combinación de foro y sitio de noticias de tendencias con un poco de red social, Reddit ha operado siempre en el espíritu de Internet abierta", dijo en un comunicado Monica Peart, directora de previsiones de eMarketer. "Los usuarios de Reddit son expertos en tecnología y muy comprometidos, lo que los hace atractivos para los anunciantes".

Reddit ha intentado incentivar recientemente a los usuarios para aumentar su participación en el sitio. La plataforma rediseñó su interfaz y lanzó una prueba en abril. La mascota de Reddit, Snoo, se veía diferente y los usuarios podían ver el sitio usando diferentes vistas previas.

Los analistas pronostican que Reddit alcanzará los US$119 millones en ingresos netos de publicidad de Estados Unidos este año, con un 57 por ciento de esos ingresos provenientes de dispositivos móviles.

En Estados Unidos, 26.4 millones de personas utilizan Reddit al menos una vez al mes, aunque la tasa de crecimiento de los usuarios de la plataforma podría disminuir a partir de este año, advierten los analistas. También dijeron que algunos anunciantes pueden estar preocupados por el tipo de contenido que hay en Reddit.

"Si bien eso ha generado un crecimiento orgánico entre una audiencia de difícil acceso, también ha significado una realidad donde el contenido controvertido es la norma", dijo Peart. "Y con el estado actual del tema de las fake news, algunos anunciantes digitales se ponen nerviosos".

