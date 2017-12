Redbox se enfrenta a Google Play y Vudu con nuevo servicio de video a la carta

Redbox

Redbox este miércoles anunció el lanzamiento de su propio servicio de streaming de video a la carta.

La compañía, que mediante quioscos alquila DVDs de películas y programas de televisión a consumidores que visitan tiendas físicas como supermercados, ahora ofrecerá un servicio en línea por el cual las 35 millones de personas con su app podrán también alquilar o comprar contenido de su amplio catálogo.

Eso significa que para disfrutar de un estreno de Hollywood o de una serie de televisión, los usuarios de Redbox On Demand ya no tendrían que salir de casa. Este modelo de negocio le planta cara a rivales como Google Play y Vudu, ambos servicio que también le ofrecen a los usuarios alquilar o comprar películas o series de televisión.

Los consumidores de Redbox On Demand pueden alquilar una película nueva por US$4 durante un lapso de 48 horas y comprarla por US$10.

Según la compañía, el contenido alquilado no se podrá descargar para ver sin conexión a Internet, aunque sí los videos que se compran.

Redbox no dio a conocer si las películas que los consumidores compren por su servicio a la carta estarán disponibles también en la nueva plataforma Movies Anywhere, que intenta juntar en un solo lugar todos los videos que haya comprado un usuario. Hemos solicitado más información de Redbox al respeto, aunque por el momento no ha habido respuesta.

Redbox On Demand estará disponible mediante el app de Redbox para iOS y Android, además de que será compatible con dispositivos como Apple TV, Chromecast, Roku y televisores inteligentes de LG y Samsung.