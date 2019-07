RED anuncia el teléfono Hydrogen Two y un nuevo módulo de cámara

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El teléfono Red Hydrogen One pudo quedar a deber con sus promesas iniciales, pero el fabricante del mismo nombre ya prepara una segunda generación.

Jim Jannard, fundador de Red y también de la marca Oakley, dijo el miércoles 24 de julio en un comunicado que la empresa está trabajando en la segunda generación de su teléfono y que el módulo de cámara, el cual se prometió desde la primera generación, tendrá una revisión.

Jannard dijo que los fallos en el módulo de la cámara, el cual se prometía como una forma de mejorar la calidad de las imágenes con el Red Hydrogen One, se debieron a que el fabricante chino —cuyo nombre no se reveló— no pudo cumplir "competentemente" con la producción. El módulo nunca tuvo precio ni fecha de venta.

El ejecutivo dijo que el nuevo módulo de cámara en el que está trabajando funcionará tanto en el Red Hydrogen One y Red Hydrogen Two. "Si bien el módulo no reemplazará a sus hermanos RED, sí será un complemento para imágenes al estilo de cine del más alto nivel y a un precio más bajo", agregó Jannard.

Red ofrecerá un descuento y promociones a los consumidores actuales del Red Hydrogen One, aunque Jannard no reveló la cantidad del descuento y tampoco la fecha de venta del Red Hydrogen Two. Los usuarios que se quieran comprar un Red Hydrogen Two y que ya tengan la primera versión, también recibirán una mejor atención, dijo el ejecutivo.

Red, originalmente enfocada en la producción de cámaras profesionales, anunció su primer teléfono inteligente con bombo y platillo al ser el primer teléfono con una pantalla "holográfica" y que además tomaría mejores fotos con el prometido módulo. Sin embargo, el teléfono pasó sin pena ni gloria al tener un diseño mucho más grueso y robusto que los teléfonos del momento, además de un precio exorbitante para una marca poco conocida en la industria de celulares.

Análisis Red Hydrogen One El celular Red Hydrogen One tiene pantalla 3D (4-View), captura fotos y videos 3D con sus cámaras y tiene una gran duración de batería. Sin embargo, su procesador es del año pasado, tiene un precio demasiado alto y sus módulos aún no están disponibles. Lee Nuestro Análisis $1,295.00 en Verizon Wireless