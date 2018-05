Vi al Red Hydrogen One con mis propios ojos

Patrick Holland/CNET

"No hay forma de describir o mostrar la pantalla de 4 vistas (4V) más allá de verla en persona. Simplemente no hay forma", dijo el fundador y presidente ejecutivo de Red, Jim Jannard, ante una multitud reunida en los Red Studios en Hollywood el sábado. "Queremos que la primera experiencia de todos con el Hydrogen One sea como la tuya: en persona".

La mayoría de la gente no está familiarizada con la compañía Red o sus cámaras, pero si has visto The Hobbit, Straight Outta Compton o casi cualquier show original de Netflix, entonces has visto lo que las cámaras de cine de gama alta de la compañía son capaces de hacer.

Cuando la compañía anunció el año pasado que estaba lanzando un teléfono, muchas personas se quedaron rascándose la cabeza. Esto no fue Apple, Samsung, Google o cualquiera de los otros grandes fabricantes de teléfonos anunciando un nuevo producto. Esta era una compañía de cámaras de nicho, aunque una que comenzó como una desconocida y creció hasta convertirse en una fuerza dominante en la producción de cine y televisión.

Red Hydrogen One: hologramas

Entro en una cabina negra con insonorización en las paredes y me siento en un taburete. Me entregaron un prototipo del teléfono Red Hydrogen One que es grueso y grande. Un iPhone 8 Plus en una funda Otterbox es más pequeño.

Los lados del cuerpo de aluminio están festoneados, imitando el bloqueo de montaje de la lente en las cámaras de cine de la empresa. A pesar del tamaño, es cómodo de sostener.

En la pantalla se reproduce un ciclo de fotos y videos capturados con el Red Hydrogen One. También hay clips de películas que se han adaptado al formato 4V de Red como Guardians Of The Galaxy Vol. 2, Avatar y la película animada de Pixar Brave.

¿Mi reacción? Estaba impresionado y no podía creer lo bien que funcionaba el efecto. Es parte holograma y parte 3D. No es que la imagen se desplace sobre la pantalla como R2-D2 proyectando a la Princesa Leia en la película original de Star Wars. Es más como que había capas de profundidad en la imagen. Es como si la pantalla fuera un teatro de proscenio y algunas partes de la imagen estuvieran por delante y cerca y otras partes de la imagen estuvieran más alejadas.

El efecto general fue inmersivo. No importa cuánto moví el teléfono, el efecto 3D estaba allí. Funcionó en retrato y paisaje.

El clip terminó con la escena de flecha dividida de Brave. Merida soltó la flecha de la proa y voló directamente hacia mí, casi como si saliera de la pantalla.

Si miramos el espectro de dispositivos 3D, el teléfono Amazon Fire estaría en el lado malo. El teléfono Hydrogen One estaría en el bueno. Y la Nintendo 3DS, en el medio.

Skype, Facetime y chats holográficos

Voy a otro stand para una demostración diferente del Hydrogen One. Esta vez chateo con otra persona. Hay dos cámaras frontales para crear el aspecto de 4V. Ella aparece en mi pantalla y tiene profundidad en la cara y la cabeza. Su imagen no se proyecta mágicamente sobre la pantalla. Pero no importa en qué ángulo incline el dispositivo, veo esa profundidad.

Pienso para mí mismo, "OK, esto tiene un potencial real". El chat de video a través de Skype o Facetime es una poderosa herramienta para conectarte con alguien que está muy lejos. Pero un holograma podría llevar eso a otro nivel.

El teléfono estará en AT&T y Verizon

El mayor obstáculo que enfrenta Red no es necesariamente terminar el Hydrogen One u obtener soporte de los operadores. La semana pasada, tanto AT&T como Verizon dijeron que ofrecerían el teléfono en EE.UU. En América Latina también estaría disponible. Lo que Red y Jannard deben averiguar es cómo mostrar a las personas la pantalla 4V del teléfono. De lo contrario, ¿por qué alguien gastaría US$1,200 en un teléfono que no han probado? ¿O US$1,600 por una versión de titanio que no ha sido probada?

A lo largo del evento de vista previa, nos dijeron que no tomáramos fotos de la pantalla del teléfono porque las fotos en 2D no pueden mostrar la magia de una pantalla de 4V. No podría estar mas de acuerdo. Pero Jannard puede tener una solución.

"Tenemos pequeños kits de pantalla de fibra de carbono para AT&T y Verizon. Es como un pequeño cine de fibra de carbono. Los van a colocar en las ventanas. Cuando te acercas, ves el contenido de 4 vistas sin gafas", dijo Jannard.