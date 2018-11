El Red Hydrogen One llega a México: un celular tan extravagante como caro

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

CIUDAD DE MÉXICO — Entre invitados de lujo, representantes de la operadora más grande de América Latina y el propio fundador Jim Jannard, la firma Red, especializada en equipo de cinematografía anunció la llegada a México de su primer celular, el Red Hydrogen One.

El evento tuvo lugar la noche del miércoles en una de las zonas más concurridas de Ciudad de México, el Museo Soumaya, uno de los más reconocidos y uno que fue fundado por el magnate Carlos Slim. La cita fue a las 7 de la noche, pero el evento comenzó hacia las 9. Figuras como el portero mexicano Alfredo Talavera y el entrenador de fútbol Miguel "Piojo" Herrera fueron algunos de los invitados de alto calibre que asistieron al lanzamiento.

Red tenía que hacer un lanzamiento de esta magnitud, en pleno lobby del museo, pues su más reciente producto no merecía menos. El Red Hydrogen One, un teléfono que ha generado curiosidad desde que comenzó su preventa en 2017, quiere irrumpir la industria de telefonía móvil con una pantalla única en su clase que la firma de Jannard denomina como 4V. La pantalla 4V promete una experiencia similar a las pantallas 3D, pero sin la necesidad de gafas especiales. Además, el celular cuenta con sonido envolvente con sus bocinas integradas y también al conectar un par de audífonos propios.

El lanzamiento mexicano del Hydrogen One sucede apenas una semana después de que el teléfono se anunciara con bombo y platillo en Estados Unidos. De hecho, México es el segundo país que recibe el teléfono Red, solo por detrás del vecino del norte. Jannard y representantes de la operadora Telcel —que venderá el teléfono en exclusiva en el país a partir del jueves— dijeron que el lanzamiento demuestra el amor del ejecutivo hacia México.

Luego de la introducción, Jannard dijo que los invitados y los medios no hicieran caso a lo que han visto o escuchado sobre el celular — sino que prefería que cada uno de los asistentes experimentara el celular con su manos. Apenas dijo eso y se abrió un área colindante en donde los asistentes pudieron pasar a ver el teléfono… y sobre todo su pantalla.

Mi (breve) experiencia con el Red Hydrogen One

Apenas jugar con este teléfono de 5.7 pulgadas te das cuenta que no es nada como lo que has visto antes. Es un teléfono grande, robusto, de enormes biseles arriba y abajo y parece que nunca se va a romper (y aunque está revestido de kevlar, material usado en los chalecos antibalas, es posible que no sea inmune al maltrato). Existe versión de aluminio y de titanio, aunque Telcel no dijo nada sobre la diferencia de precios entre ambos — o si los dos modelos llegarán al país.

Su pantalla sí ofrece una experiencia similar a 3D y parece interesante, pero habrá que ver qué tan cómodo es ver una película en este formato por alrededor de dos horas. Además, es importante mencionar que el contenido hecho para esta pantalla solo se puede ver en el celular, por lo que si grabas video o fotos para aprovechar la tecnología 4V, no podrás compartirlo a tus amigos que no tengan un Red porque sus teléfonos no tienen esta pantalla.

Red aún no tiene listos los módulos para el teléfono y que prometen mayor versatilidad. Quizá el módulo de una cámara (que tendrá toda la tecnología de la firma) sea el más prometedor, pero aún no sabemos nada sobre sus precios o fecha de lanzamiento. Lo que sí es que ojalá los módulos de Red tengan mejor suerte que los de Motorola y Essential.

Red tiene lista una plataforma (Hydrogen Network) que ofrecerá juegos, apps y videos optimizados para el teléfono y su pantalla, pero hasta ahora la oferta no es mucha y tampoco tan variada. La plataforma irá creciendo en contenido conforme más creadores adapten su contenido.

Precio y disponibilidad en México

El teléfono Red Hydrogen One se venderá a partir de este jueves 8 de noviembre en Telcel con un precio de 27,999 pesos (unos US$1,400). Por ahora, el teléfono solo se vende a través de las tiendas físicas de Telcel y de su portal en línea. Red dijo que en el futuro próximo el teléfono también llegará a cadenas comerciales en el país.