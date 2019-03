El Red Hydrogen One volverá con cámaras profesionales

Juan Garzon / CNET

Decir que el teléfono Hydrogen One ha tenido sus altibajos sería una simplificación excesiva. El teléfono de Red, la compañía detrás de las cámaras de cine digital de alta gama, se llenó de polémica, retrasos y críticas. El Hydrogen One se enfocó en capturar y crear fotos y videos en 3D, pero probablemente el mayor defecto para los fanáticos de la compañía de cámaras fue el hecho de que el teléfono montase cámaras no fabricadas por la propia Red.

El martes, en una publicación en un foro, el fundador y presidente ejecutivo de Red, Jim Jannard, escribió que su compañía está trabajando en una versión "pro" para la cámara del Hydrogen One.

"El equipo de Red, liderado por Jarred Land, a partir de ahora estará completamente a cargo de la creación de un equipo fotográfico para Hydrogen".

La publicación llegó justo después de que las imágenes de un accesorio de cámara profesional para el Hydrogen One original se eliminaran del sitio web de Red. Este anuncio es un buen augurio para aquellos fans de Red que querían un teléfono acorde con las proezas fotográficas de la compañía.

Para aquellos que ya posean un Red Hydrogen One, Jannard señala que el teléfono no se habrá quedado obsoleto cuando salga la versión con cámara profesional.