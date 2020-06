El reconocimiento facial siempre ha preocupado a las minorías

Coded Bias

Cuando Amazon anunció una prohibición de un año en el uso de sus herramientas de reconocimiento facial para la policía, debió haber sido una victoria bien merecida para Deborah Raji, investigadora negra que contribuyó a la publicación de un influyente estudio que señala los prejuicios raciales y de género de la tecnología Rekognition de Amazon.

Amazon solicitó a los gobiernos que establezcan regulaciones más estrictas sobre dicha tecnología. Pero en ninguna parte de su publicación del miércoles pasado la compañía reconoció el trabajo de Raji, quien descubrió que Rekognition identificaba incorrectamente a mujeres como hombres en 19 por ciento de los casos.

"El hecho de que hayan escrito sobre esta moratoria sin referirse a nuestro trabajo, o al llamado hecho por la ACLU [Unión Estadounidense por las Libertades Civiles] en primer lugar... Ha sido realmente frustrante que no reconozcan el papel de esa investigación", dijo Raji. "Antes del llamado [realizado por la ACLU], [en Amazon] no hablaban sobre reconocimiento facial".

Tan solo dos días antes de la declaración de Amazon, IBM anunció su decisión de abandonar el mercado de reconocimiento facial. El presidente ejecutivo de la compañía, Arvind Krishna, escribió en una carta dirigida al Congreso estadounidense que IBM estaba en contra del uso de esta tecnología para la categorización racial y la vigilancia masiva, haciendo eco a un llamado que los activistas vienen haciendo desde hace años.

Comienza a surgir una historia familiar: las empresas finalmente están siguiendo los consejos de expertos que han advertido sobre los peligros del prejuicio en el reconocimiento facial y en las tecnologías de vigilancia más generales.

Pero tampoco están dando crédito o reconocimiento a las personas que dieron la voz de alerta sobre estos problemas en primer lugar, muchas de ellas de comunidades de color. Por ejemplo, las preocupaciones sobre los prejuicios no llegaron a IBM de la nada: fueron los primeros problemas que salieron a la luz gracias a dos investigadoras, Joy Buolamwini y Temnit Gebru, en un documento de investigación de 2018 titulado Gender Shades (tonos de género).

Este documento de investigación tuvo un papel importante en orientar el debate nacional sobre reconocimiento facial, que ahora es sometido a un escrutinio generalizado por parte tanto de legisladores federales como de funcionarios locales. Amazon estaba familiarizada con su trabajo: la compañía cuestionó la investigación tan solo unos días después de que Buolamwini y Raji publicaran sus hallazgos.

"Cada vez que se da un paso hacia adelante, casi nunca mencionan nuestros nombres", dijo Raji. "Es muy desalentador verlo y comprender que solo te nombrarán en las respuestas al problema".

El reconocimiento facial es solo uno de los muchos problemas de vigilancia planteados inicialmente por comunidades negras y mestizas, que a menudo no reciben el crédito adecuado por su impacto. CNET habló con defensores de la privacidad e investigadores negros que dicen que a menudo se han sentido ignorados o no escuchados en lo que respecta a los problemas de vigilancia.

Citar a los autores es muy importante en la labor académica, pero el reconocimiento en la defensa pública es crucial para atraer investigadores y financiamiento futuros. Y, más allá de eso, escuchar estas voces es fundamental porque ello ayuda a desarrolladores y empresas a identificar puntos ciegos (es decir, que han pasado por alto) que generan consecuencias no deseadas en las nuevas tecnologías.

"La gente no se da cuenta de que lo que hacen al suprimirnos es despojarnos de nuestra imaginación revolucionaria colectiva", dijo Mutale Nkonde, presidenta ejecutiva de AI For The People (cuyo nombre en español sería inteligencia artificial para las personas), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es educar a comunidades negras sobre inteligencia artificial y justicia social. "[Al hacerlo], permiten que otras personas se atribuyan el crédito y refuerza el argumento de que las únicas personas capaces de mover el mundo son hombres blancos y ricos".

La tecnología de vigilancia se está convirtiendo en un tema generalizado gracias a los cientos de protestas contra la brutalidad policial y los llamados para reducir el financiamiento a la policía desde la muerte de George Floyd a finales de mayo. Las numerosas herramientas de vigilancia con que cuenta la policía han sido utilizadas contra los manifestantes, pero históricamente se han utilizado durante años en contra de las comunidades marginadas.

Este cambio significa que las principales reformas policiales, como la Ley de Justicia en la Policía presentada por los demócratas de la Cámara de Representantes, incluyen restricciones en la vigilancia, como prohibir el reconocimiento facial sin una orden judicial. Esa propuesta de política proviene del trabajo de investigadoras como Buolamwini, Raji y Gebru, y de preocupaciones planteadas por las comunidades que se han visto más afectadas por esta tecnología.

Grupos como Mijente, que lucha por los derechos latinos, han pedido durante mucho tiempo que Amazon corte toda relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), expresando su preocupación sobre cómo su tecnología es utilizada para ayudar a rastrear y arrestar inmigrantes.

"Históricamente, las comunidades marginadas han sido las más vigiladas y se han perpetuado los mayores daños contra ellas debido a la vigilancia", dijo Chris Gilliard, profesor de inglés en el colegio comunitario Macomb y estudioso de la política tecnológica y la privacidad institucional. "No sorprende que sean las más expresivas, las más activas y las primeras en hacer oír su voz".

El prejuicio racial de la vigilancia

Cortesía de Legal Services NYC

Las comunidades de color, en particular aquellas ubicadas en áreas de bajos ingresos, a menudo sirven como bancos de pruebas para la tecnología de vigilancia. Y la mayor parte de ese equipo es financiado por los contribuyentes e instalado por la policía en dichos vecindarios.

"Cuando existe una tecnología que es utilizada habitualmente por las fuerzas del orden, también habrá una mayor proporción de personas negras y mestizas afectadas", dijo Nkonde.

En Detroit, la policía implementó en 2016 el Project Green Light (Proyecto luz verde), una asociación público-privada mediante la cual los oficiales pudieron acceder a imágenes en tiempo real de cámaras de empresas de la ciudad. Las cámaras están ahora en más de 500 ubicaciones de Detroit, donde la población negra representa el 80 por ciento.

El reconocimiento facial se ofrece ahora como un servicio de lujo para edificios de apartamentos, pero, en Nueva York, los inquilinos de viviendas públicas han convivido con el reconocimiento facial desde el año 2013. En Brooklyn, inquilinos como Fabian Rogers y Tranae Moran evitaron la instalación de tecnología de reconocimiento facial en su complejo de viviendas.

"Somos las últimas personas con las que hablan, pero las primeras sobre quienes implementan estos programas". Tranae Moran, activista de Brooklyn contra el reconocimiento facial.

Ambos tenían experiencias personales con el ingreso de tecnología de vigilancia a sus hogares y están entre los primeros estadounidenses en demostrar que es posible rechazar estas herramientas. Cuando inició su campaña, Moran pensaba que sus preocupaciones sobre el reconocimiento facial serían ignoradas.

"Somos las últimas personas con las que hablan, pero las primeras sobre quienes implementan estos programas", dijo.

La victoria contra el reconocimiento facial en su edificio de apartamentos fue una de las primeras ocasiones en que el rechazo público contra las herramientas de vigilancia llevó a un cambio de políticas. Su lucha inspiró la Ley de No Barreras Biométricas a la Vivienda y mostró a otros que la protesta pública podía llevar a cambios en contra de las medidas de vigilancia.

"Es bastante revolucionario que una comunidad de inquilinos se reúna y diga 'A la mierda, esto no pertenece a nuestro espacio vital'", dijo Gilliard. "[Pero] no creo que [a la comunidad] le lleguen a dar el crédito que se merece por lograrlo".

Antes de que Amazon Ring se asociara con más de 1,000 departamentos de policía, comenzó con un programa piloto en un vecindario de Los Ángeles donde más de la mitad de los residentes eran parte de grupos minoritarios.

Desde entonces, los timbres de videovigilancia y sus numerosas alianzas con la policía se han enfrentado al escrutinio público de los legisladores, pero sus primeras críticas provinieron de Gilliard y Nkonde, y muchas de ellas fueron ignoradas en ese momento.

Nkonde recordó una visita que realizó hace dos años a la casa de un amigo que tenía un timbre Ring en la puerta principal. En ese momento, hubo una investigación criminal en el vecindario, y la policía solicitó imágenes de video de los residentes de la zona.

Ella estaba allí con su familia, incluido su hijo, cuyo rostro fue registrado por la memoria del timbre. Su amigo envió las imágenes a la policía, pero no entendió cuál era el problema de hacerlo.

"Mis amigos no entendían por qué era problemático que la foto de mi hijo terminara en una base de datos solo porque se acercó a la puerta", dijo Nkonde. "Había un verdadero problema para explicarlo".

Impulso para el cambio

A pesar de ser los primeros en reconocer y señalar los problemas de la vigilancia y el prejuicio racial en los algoritmos, los defensores de la privacidad de negros y mestizos dijeron que no se sienten escuchados cuando plantean estos problemas.

Las preocupaciones en torno a la vigilancia son hoy más fuertes que nunca con los llamados a una reforma policial, pero por un tiempo, muchos se sintieron ignorados hasta que otros se apropiaron de sus argumentos.

"La experiencia negra involucra hacer públicos una gran cantidad de problemas con los que tenemos una conexión personal y ver cómo solo son tomados en serio cuando alguien de fuera [de nuestra comunidad] reafirma esas ideas de una manera convencional que otros pueden aceptar", dijo Raji. "Cuando se descartan las voces de las personas negras y mestizas que incluyen los puntos más críticos sobre los riesgos de la tecnología, se diluyen los argumentos".

Esa dilución de los argumentos puede verse en la celebración de la moratoria de un año en el reconocimiento facial, a pesar de que el pedido original era la prohibición total de la tecnología. O en una propuesta de ley que pide establecer límites al reconocimiento facial, pero solo en el caso de investigaciones federales, lo que deja a millones de inmigrantes vulnerables a las búsquedas de identificación del ICE.

Moran y Rogers han experimentado este riesgo de primera mano. La legislación inspirada en su lucha contra el reconocimiento facial protegería de la vigilancia a las personas que viven en viviendas públicas, pero hay una falla clave en dicha política: ni Rogers ni Moran viven en viviendas públicas.

"A menudo, los legisladores sacan conclusiones precipitadas sobre lo que las comunidades necesitan, y luego terminamos con políticas en las que todos piensan que hay avances, pero cuando miras la letra pequeña [te das cuenta de que no es así]", dijo Rogers. "Se debe conversar con las personas afectadas porque solo a través de quienes han experimentado estas cosas es posible saber dónde están los problemas verdaderos".

Los llamados a una reforma de la vigilancia podrían llevar a una victoria "vacía" si los cambios no tienen mayor significación para las personas más afectadas por la tecnología. No solo deben cambiar las políticas en torno al reconocimiento facial, sino también las voces que dirigen esas reformas, dijeron los defensores de la privacidad.

Gilliard dijo que descubrió que las personas no ven los problemas relacionados con la vigilancia, como el reconocimiento facial, porque no se sienten afectados por ella. A menudo, las comunidades negras y mestizas tratan de advertir sobre estos puntos ciegos. Con el impulso detrás de la reforma policial, hay más esperanza de que la gente empiece a escucharlos.

"A menudo hay que convencer a la gente de que no se trata solo de que [estas prácticas] puedan dañar a alguien más", dijo Gilliard. "Si bien las comunidades marginadas se ven afectadas con mayor frecuencia y severidad al principio, muchas de estas prácticas injustas por lo general no se detienen allí. Solo es un punto de partida para luego expandirse".