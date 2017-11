Recibe Amazon Prime y el Samsung Galaxy J7 Prime gratis de la mano de MetroPCS

Samsung

Si piensas que las mejores cosas en la vida son gratis, tal vez esta oferta de MetroPCS te interese.

La operadora de prepago, empresa subsidiaria de T-Mobile, anunció este jueves que por tiempo limitado regalará el celular Samsung Galaxy J7 Prime, que tiene un valor de US$209, y un año de membresía a Amazon Prime (US$99), pero sólo si dejas a tu actual telefónica y activas una conexión LTE con MetroPCS.

El Galaxy J7 Prime no es un celular de alta gama de Samsung como el Galaxy S8 o Note 8, pero tiene una pantalla de 5.5 pulgadas HD, que es un tamaño bastante grande, y una resolución adecuada para disfrutar de series originales como Mozart in the Jungle.

Si prefieres un celular de alta gama, considera la oferta dos por uno de T-Mobile para Viernes Negro con la cual puedes recibir un celular como el iPhone 8 o LG V30 gratis.