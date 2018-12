Walt Disney Pictures

El pasado octubre, Deadline publicó que Disney estaba en conversaciones con los guionistas de las dos Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, para que escribieran el argumento de una nueva Pirates of the Caribbean. El viernes, The Hollywood Reporter ha confirmado que este reboot no contará con Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow.

La información proviene del mismísimo Sean Bailey, presidente de Producción de Walt Disney Studios, a quien The Hollywood Reporter entrevistó para hablar de las nuevas versiones del estudio sobre clásicos animados, pero con actores —como Aladdin, por ejemplo— y salió al tema el reboot de Pirates of the Caribbean.

"Queremos traer una nueva energía y vitalidad —a la franquicia—. Me encantan las películas —de Pirates of the Caribbean—, pero parte de la razón por la que Paul y Rhett son tan interesantes es que queremos darle una patada en los pantalones (a la saga). Y eso es lo que les he encomendado", declaró Bailey en la entrevista.

Es importante notar, como indica acertadamente la página Web /Film, que Bailey no menciona a Depp en su respuesta a la pregunta directa de The Hollywood Reporter: "¿Puede Pirates... sobrevivir son Johnny Depp?"

Podría ser que aparezca el personaje de Jack Sparrow, pero interpretado por otro actor (como sucede con James Bond, por ejemplo). O, sencillamente, Disney quiere relanzar la saga con otros personajes para que resulte fresca a una nueva generación.

Johnny Depp es el protagonista de las cinco películas de la saga e incluso fue nominado al Oscar a mejor actor principal por la primera entrega, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003). La actuación de Depp, junto a su creativo guión y efectos visuales, convirtieron en un éxito global lo que originalmente era una simple adaptación de una popular atracción en los parques temáticos Disney.

Las cinco películas de la saga Pirates of the Caribbean han recaudado US$4,524.5 millones en la taquilla global. Hasta ahora Disney no ha revelado una fecha estimada para el estreno de este reboot.

