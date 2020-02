Realme X50 Pro: Nuestras primeras impresiones del celular

Érika García / CNET

Realme presentó el 24 de febrero su apuesta telefónica para este año. El Realme X50 Pro es un teléfono con el que la compañía china, recién aterrizada en Europa, quiere plantarle cara a rivales tan poderosos como Huawei, Xiaomi u Oppo. Hemos podido probarlo unos días antes de su presentación oficial en el mercado y os contamos cuáles han sido nuestras primeras impresiones con él.

Características técnicas

Pantalla: AMOLED 6.44 pulgadas, 3100x1440

Procesador: Snapdragon 865 Plus

Conector de audífonos (3.5 mm): No



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android 10 bajo realme UI



Lector de huellas: En pantalla

5G, Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD)

RAM: 8GB/ 12GB



Almacenamiento: 128GB / 256GB

Batería: 4,200 mAh con sistema de carga rápida.

Cámara principal: Cuádruple, 64 megapixeles de f/1.6 (principal) + 12 megapixeles de f/2.5(telefoto) + 8 megapixeles de f/2.2(gran angular)+ monocromo

Cámara secundaria: 32+8 megapixeles

Diseño a la altura de la competencia

El Realme X50 Pro es un celular que a simple vista denota calidad. Está acabado en aluminio cepillado, un material que lo hace muy cómodo al tacto y facilita el agarre comparado con otros teléfonos cuyo material principal es el vidrio.

La pantalla del Realme X50 Pro tiene 6.44 pulgadas con una resolución de 3100x1440 pixeles. Se trata de un panel perforado doblemente para incluir en él dos cámaras frontales y además, como otros celulares del mercado como el OnePlus 7 Pro, tiene una tasa de actualización de 90HZ. Esta pantalla tiene un brillo bastante alto y la saturación del color es correcta tal y como viene por defecto aunque es posible ajustarla manualmente. En general la experiencia de visualización con la pantalla me ha parecido bastante buena y con una nitidez excelente.

En cuanto a las sensaciones en mano, se trata de un teléfono cómodo al agarre y bastante ligero (pesa 207 gramos). Además sus dimensiones (158.96 x 74.24 x 9.36 mm) nos ofrecen un agarre ergonómico, lo que nos permite usarlo con una sola mano sin problema, algo que es de agradecer a la hora de desbloquearlo pulsando sobre la pantalla, lugar donde se encuentra su sensor de huellas.

Potencia de gama alta

El celular incorpora el procesador Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, el más potente del mercado actual acompañado de 8GB o 12GB de RAM y de 128GB / 256GB de almacenamiento interno. Esta configuración está alimentada por una batería de 4,200mAh con sistema de carga rápida SuperDart de 65W mediante conector USB tipo-C.

En nuestros días de uso con el teléfono hemos podido observar que rinde de manera eficaz, sin parones, ni cierres súbitos de aplicaciones, incluso ejecutando multitarea, aunque podremos dar más detalles sobre su rendimiento en nuestra review en profundidad.

Érika García / CNET

Además del sensor de huellas bajo la pantalla el teléfono que responder realmente rápido, este teléfono ofrece un sistema de desbloqueo facial. En general este sistema biométrico responde bastante bien y basta con levantar el teléfono a la altura de la cara para que desbloquee rápidamente. En los días que lo he utilizado me ha reconocido sin problema incluso en condiciones de poca luz.

En el apartado fotográfico el teléfono cuenta con cuatro sensores: el principal es un sensor de 64 megapixeles, el segundo un telefoto de 12 megapixeles con hasta 20 aumentos híbridos, el tercero un gran angular de 8 megapixeles y el cuarto un sensor monocromático con apertura f/2.4 para el modo retrato. La unidad que he probado no cuenta con el software definitivo que la empresa lanzará cuando el teléfono salga al mercado por lo que a pesar de que hemos realizado algunas pruebas con sus cámaras, no podemos tomar como definitivos al ciento por ciento sus resultados. En general los resultados -salvo con el modo noche- son bastante buenos, pero en el análisis a fondo pondremos a prueba la cámara con el software definitivo para saber realmente hasta dónde es capaz de llegar.

El dispositivo empezará a venderse en Europa a partir de abril y llegará en dos colores, verde y rojo. Por el momento Realme no ha confirmado su lanzamiento en otros territorios como Estados Unidos o México. Sus precios para las diferentes versiones son los siguientes:

-Realme X50 Pro 5G de 8GB / 128GB: 599 euros (US$650)

-Realme X50 Pro 5G de 8GB / 256GB: 669 euros (US$755)

-Realme X50 Pro 5G de 12GB / 256GB: 749 euros (US$810)