Realme llega oficialmente a Latinoamérica

Érika García / CNET

Realme ha decidido dar el salto al mercado latinoamericano.

La compañía china confirmó la noticia el 4 de septiembre durante su conferencia oficial de IFA 2020 , confirmando que llevará al mercado latinoamericano sus celulares y otros dispositivos como relojes inteligentes, cuya principal característica es ofrecer especificaciones interesantes a precios tremendamente competitivos.

"Nos acercamos al mercado latinoamericano con una estrategia de ventas que englobará a los principales operadores, así como el comercio electrónico", dijo Giang Cao, jefe de estrategia digital de Realme en Europa. "Ayer mismo ingresamos al mercado colombiano y planeamos estar en tres mercados más en 2020. Dentro de un año queremos expandirnos a cinco países más, incluidos Brasil, México, Perú y Chile".

En una entrevista con CNET en Español, el presidente ejecutivo de Realme, Madhav Sheth, confirmó que la empresa venderá en Latinoamérica todas sus gamas de celulares, desde los más económicos como el Realme C11, hasta los de gama superior como el Realme X50 Pro. Sheth dice que Realme ha elegido desembarcar en Latinoamérica después de hacerlo recientemente en España por las similitudes entre ambos mercados.

Realme llegó a España en octubre de 2019 y desde entonces no ha dejado de ampliar su catálogo y de asentarse en el mercado como un fuerte rival frente a empresas como Xiaomi, Oppo y Oneplus. Por el momento, Realme no ha confirmado cuándo empezará a vender en otros países más allá de Colombia, pero lo hará antes de que termine este año. La empresa ya vende en este país los Realme 6, Realme 6i, Realme C3, sus audífonos Buds Q y el Realme Watch. Realme no ha confirmado planes de llegar a EE.UU. un país en donde rivales chinos como Huawei están vetados por el gobierno debido a preocupaciones de seguridad.

Realme tiene su sede en Dongguan, en la provincia de Guangdong en China, y es subsidiaria de BBK Electronics, empresa matriz de Oppo, OnePlus y Vivo. De acuerdo la firma de análisis, Counterpoint, Realme es la fabricante de teléfonos que más rápido creció en los últimos cuatro trimestres, situándose en la actualidad entre las siete marcas que más venden del mundo. Según datos reportados por la propia empresa, Realme se ha convertido en la quinta compañía de celulares más importante de España y está entre las cuatro más vendidas en India.