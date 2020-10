Realme 7 Pro: Nuestras primeras impresiones del celular

Érika García / CNET

Realme ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nuevo Realme 7 Pro en España. Este dispositivo de gama media tiene todo lo necesario (incluido un precio tremendamente competitivo) para enfrentarse en el mercado de la gama media frente a rivales como OnePlus o Xiaomi.

Características técnicas

Pantalla: AMOLED 6.4 pulgadas Full HD

Procesador: Snapdragon 720G

Conector de audífonos (3.5 mm): Sí



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android 10



Lector de huellas: En la pantalla

Conectividad: WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS y NFC



RAM: 8GB



Almacenamiento: 128GB

Batería: 4,500 mAh con carga rápida de 65W.

Cámara principal: 32 megapixeles

Cuádruple: 64 megapixeles + 8 megapixeles gran angular + 2 megapixeles retrato + 2 megapixeles macro

Cámara frontal: 32 megapixeles

El diseño de este celular es muy similar al de los Realme 6 y Realme 6 Pro, con unas dimensiones similares a estos (160.9 x 74.3 x 8.7 cm y un peso de 182 gramos). Su trasera está acabada en un material mate que hace que no solo no se adhieran las huella sino que no sea nada resbaladizo. Además es ligero y muy cómodo en la mano.

La pantalla del celular es una AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ (2,400 x 1,080). Esta pantalla está perforada en el lateral izquierdo para albergar la cámara frontal de 32 megapixeles que también sirve para el reconocimiento facial. Debajo de esta pantalla se encuentra el sensor de huellas, un sensor que según hemos podido probar funciona rápida y correctamente, algo no muy habitual en celulares de su rango de precio.

En la parte trasera el celular incorpora sus cuatro cámaras ubicadas de forma vertical en dos filas junto al flash LED. Este sensor hace también las veces de botón de inicio. En la parte inferior hay una bocina, el conector de audífonos clásico y una entrada de USB Tipo-C. La bandeja para tarjeta SIM se encuentra en el lateral derecho junto a los botones de volumen. una batería doble de 2,250mAh cada una (en total 4,500mAh) para mejorar la velocidad de carga, reducir la temperatura y aumentar la seguridad durante el proceso de carga. Estas dos baterías se alimentan con el sistema de carga rápida de 65W SuperDart Charge y el cargador compatible está incluido en la caja.

En términos de potencia el teléfono llega con un procesador de gama media, pero potente, el Snapdragon 720G acompañado de 8GB de RAM y de 128GB de almacenamiento interno. El dispositivo funciona con fluidez incluso en multitarea y durante el tiempo que lo hemos usado no ha sufrido cierres súbitos de apps ni se ha colgado.

En el apartado fotográfico, el teléfono cuenta con cuatro cámaras formadas por un sensor un sensor principal de 64 megapixeles, un gran angular de 8 megapixeles y dos sensores de 2 megapixeles, uno macro y otro para modo retrato. En general las fotos tienen unos resultados excelentes, con un nivel de brillo y detalle muy buenos, aunque nos falta probar su rendimiento en modo noche. La cámara frontal también ofrece muy buenas fotos, aunque el modo retrato es un poco artificial.

Así son las fotos que hace el Realme 7 Pro [fotos] Ver fotos +16 Más

En términos generales y a falta de probar la cámara en modo noche y de forzar un poco más el rendimiento, mis primeras sensaciones con este dispositivo son realmente buenas tanto por su potencia y autonomía como por los resultados de la cámara. Es un dispositivo que puede competir sin duda con celulares como el OnePlus Nord (399 euros), y además su precio es más bajo (299 euros).

Precio y disponibilidad

El Realme 7 Pro se puede comprar a partir del 13 de octubre a través de la tienda oficial de la marca y distribuidores como Amazon, PCComponentes o MediaMarkt por un precio de 299 euros y en dos colores, azul y blanco. Por el momento se desconoce cuándo llegará a Latinoamérica, pero esperamos ampliar esa información en los próximos días.