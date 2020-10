Realme 7: Primeras impresiones con el nuevo celular gama media

Érika García / CNET

Realme sigue llenando el mercado de teléfonos asequibles y potentes y uno de ellos es el nuevo Realme 7, un dispositivo que por un precio de 179 euros pega un puñetazo sobre la mesa para enfrentarse a rivales como Xiaomi o Poco.

Características técnicas

Pantalla: LCD 6.6 pulgadas Full HD

Procesador: MediaTek Helio G95

Conector de audífonos (3.5 mm): Sí



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android 10



Lector de huellas: En el lateral.

Conectividad: WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS y NFC



RAM: 4/6/8GB



Almacenamiento: 64/128GB

Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 30W.

Cámara principal: Cuádruple: 64 megapixeles + 8 megapixeles gran angular + 2 megapixeles retrato + 2 megapixeles macro

Cámara frontal: 16 megapixeles

El diseño de este dispositivo es prácticamente idéntico al del Realme 7 Pro, con una trasera acababa en un tono blanco mate de color blanco o azul. El teléfono es cómodo en mano y el acabado mate hace que no sea nada resbaladizo además de evitar que se llene de huellas como sucede en muchos teléfonos con acabado brillo.

La pantalla del celular tiene tecnología LCD y es de 6.6 pulgadas con resolución Full HD. Esta pantalla está perforada en el lateral izquierdo para albergar su cámara frontal de 16 megapixeles. En la parte trasera están sus cuatro cámaras y el sensor de huellas está ubicado en el lado derecho. Como sucedía con otros celulares de la marca como el Realme X3 Superzoom, este sensor funciona también como botón de inicio. La posición del sensor es cómoda para desbloquearlo con el dedo pulgar y si somos diestros, ya que con otro dedo o con la mano izquierda no resulta nada cómodo y el teléfono se te puede acabar cayendo al suelo.

Como en el modelo Pro, este dispositivo tiene en la parte inferior una bocina, el conector de audífonos clásico y una entrada de USB Tipo-C. La bandeja para tarjeta SIM se encuentra en el lateral derecho junto a los botones de volumen. Tiene una batería de 5,000mAh con sistema de carga rápida de 30w.

En términos de potencia es bastante más comedido que su hermano mayor. El teléfono llega con un procesador MediaTek Helio G95 acompañado de 4/6/8GB de memoria RAM y 64/128GB de almacenamiento interno. En el uso que he podido darle el dispositivo funcionaba con bastante fluidez. Los tiempos de carga de aplicaciones son rápidos y no he reportado cierres súbitos o lags.

En el apartado fotográfico, el teléfono llega con la misma configuración que el Realme 7 Pro. Esto son cuatro cámaras formadas por un sensor un sensor principal de 64 megapixeles, un gran angular de 8 megapixeles y dos sensores de 2 megapixeles, uno macro y otro para modo retrato.

En términos generales y a falta de probar a fondo la cámara, mis primeras sensaciones este teléfono han sido buenas, especialmente en la potencia. No debemos olvidar que es un dispositivo que parte de los 179 euros, un precio por el que puede enfrentarse con creces a celulares como el Poco X3 NFC de 229 euros.

Precio y disponibilidad

Este celular se podrá comprar a partir del 13 de octubre a través de la tienda oficial de la marca y distribuidores como Amazon, PCComponentes o MediaMarkt por un precio que parte de los 179 euros.

