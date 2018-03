Jaap Buitendijk/Warner Bros

Steven Spielberg no para. Su The Post (Los archivos del Pentágono / The Post: Los oscuros secretos del Pentágono) apenas se ha estrenado hace unas semanas y competía en la última edición de los Oscar. El prolífico director vuelve ahora a la ciencia ficción con este Ready Player One (Ready Player One: Comienza el juego), basada en la novela homónima de Ernest Cline y protagonizada por Tye Sheridan, Olivia Cook, Ben Bendelsohn, Mark Rylance, Lena Waithe y Laetitia Wright.

Sinopsis

Ambientada en 2045, Ready Player One nos transporta a un mundo al borde del caos. La única forma en la que Wade Watts (Tye Sheridan) puede evadirse de él es conectándose a un universo de realidad virtual llamado OASIS, un lugar donde la mayoría de la humanidad pasa sus días. El excéntrico James Halliday (Mark Rylance) ha creado OASIS y cuando muere le deja su fortuna -- además de control total de OASIS -- a la primera persona que gane un concurso de tres partes. Wade no podrá resistirse a participar en el concurso junto a sus amigos...

Elenco o reparto

Jaap Buitendijk/Warner Bros

Tye Sheridan: Wade Watts/Parzival

Olivia Cooke: Samantha Evelyn Cook/Art3mis

Laetitia Wright: Reb

Hannah John-Kamen: F'Nale Zandor

Ben Mendelsohn: Nolan Sorrento

T.J. Miller: i-R0k

Simon Pegg: Ogden Morrow / Og

Lena Waithe: Aech

Mark Rylance: James Donovan Halliday / Anorak

Tráiler

Puedes ver aquí el último tráiler de la película, con el tema "Take On Me" de A-ha incluido y un aire muy familiar a su popular videoclip de los ochenta.

Tal vez prefieras su tráiler anterior que te presentará el mundo virtual de OASIS.

Fechas de estreno

Ready Player One se estrena en Estados Unidos, España y México el próximo 29 de marzo de 2018.

En México y América Latina se titulará Ready Player One: Comienza el juego.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto Ready Player One. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con nueva información sobre este título.

