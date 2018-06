Messi se molesta con el VAR y le manda un mensajito a quienes lo odian

Richard Heathcote / Getty Images

Lionel Messi se quitó la rabia acumulada por partes. Primero con un golazo ante Nigeria, después de dominar un balón con el muslo y definir con su pierna menos usada: la derecha. Y luego, frente a los medios de comunicación.

"No nos iba a dejar afuera", dijo Messi. "Es maravilloso ganar de esta manera", agregó. Y le agradeció a la gente enviándole: "En ningún momento se dejó llenar la cabeza por las boludeces que dicen". Un mensaje a los que han dicho que no se la lleva con el cuerpo técnico o que no siente la camiseta de Argentina como la del Barcelona.

#SomosArgentina | "No nos merecíamos sufrir tanto", dice Lionel Messi. El 10 argentino jugó, marcó, metió un tiro libre en el palo e hizo un golazo, el que abrió el partido para la clasificación de la Selección @argentina a los octavos de #Rusia2018. pic.twitter.com/CnjzBWvvV9 — TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 26, 2018

Messi hizo un recorrido de Argentina en esta primera etapa: "Hubiese sido un final muy feo e injusto para todos nosotros quedar afuera. Como dijimos después del primer partido, que merecimos ganar, me quedó la bronca del penal. En el segundo partido hasta el 1 a 0 estuvimos bien, después nos desordenamos, dejamos espacios y regalamos dos goles innecesarios que hizo que lleguemos complicados a este partido. Pero yo sabía que Dios está cono nosotros, no nos iba a dejar afuera", agregó.

#SomosArgentina | Compartimos parte de la conferencia de prensa del entrenador argentino @SampaoliOficial y nuestro 10 Lionel Messi tras la victoria frente a Nigeria y el pase a octavos de final en el mundial de #Rusia2018.



Mirá la conferencia completa en https://t.co/GYiXqRdYsY pic.twitter.com/T4XNEKbfot — TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 26, 2018

"Es impresionante lo que sufrimos. No lo merecíamos. Lo importante es que pasamos... Es una cosa de locos lo que sufrimos en este partido. Pero el Mundial demuestra que nadie regala nada. Veíamos ayer a España y Portugal, que eran favoritos para clasificar y terminaron sufriendo. Cada partido es una batalla muy difícil de ganar", añadió el jugador argentino.

Messi también se refirió al Sistema de Videoarbitraje (VAR), que ayudó a sentenciar el penalti para Nigeria: "Nosotros sabíamos que teníamos una oportunidad del cielo tras no ganar los dos primeros partidos. Nos cobraron un penal en contra que no sé si es penal, hoy con esto del VAR es muy difícil... Te cobran a lo mínimo".

Marcos Rojo, autor del gol del triunfo, aseveró que le había dicho a sus compañeros que iba a anotar un gol. Aprovechó para agradecer el apoyo familiar, "a pesar de que las cosas no estaban saliendo". Además lanzó una advertencia a Francia, su próximo rival en octavos de final: "Apenas está comenzando".

#SomosArgentina | "Esto empieza recién ahora", dice Marcos Rojo, autor del gol que le dio a la Selección @argentina la clasificación a los octavos de #Rusia2018. pic.twitter.com/oWKKilMEYx — TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 26, 2018

Franco Armani, que debutó en la selección argentina después del error de Wiilly Caballero en el partido contra Croacia, dijo que lo dieron todo para conseguir la victoria. De hecho, fue clave para que la selección Albiceleste no perdiera, al tapar varios disparos en los últimos 15 minutos.