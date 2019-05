Juan Garzon / CNET

El OnePlus 7 Pro es el celular más costoso de la empresa china que no ha sido parte de una edición especial, pero también es el más avanzado.

Ya hicimos nuestro análisis detallado de este celular Android y ahora recopilamos las cinco razones por las cuales comprar el OnePlus 7 Pro, al igual que cinco razones para no comprarlo.

Razones para comprar el OnePlus 7 Pro

Desempeño

El OnePlus 7 Pro es el celular Android más fluido y rápido que he probado; y esto es, en parte, gracias a su procesador Snapdragon 855, hasta 12GB de RAM, una interfaz prácticamente pura de Android y una pantalla de 90Hz, que hace que gestos y otro tipo de contenido se sienta más fluido.

Diseño

El OnePlus 7 Pro es un celular muy atractivo. Ha tomado aspectos del diseño que Samsung usó y refinó en sus teléfonos insignia, como el Galaxy S10 Plus.

Esto quiere decir que el celular tiene una pantalla curva y una parte trasera curva que se unen muy bien en un marco de metal que ofrece resistencia. Además, el color azul es atractivo y lo puedes comprar también en gris espejo; más adelante estará disponible en blanco almendra.

Carga rápida

Ya no puedo decir que OnePlus tiene la carga más rápida que he probado en un celular, pero igual sigue siendo más rápida que la mayoría de celulares —el Oppo R17 Pro es el teléfono con la carga más rápida que he probado (50 vatios). Este teléfono cuenta con la misma carga rápida de 30 vatios del OnePlus 6T McLaren Edition, que permite cargarlo por completo en un poco más de una hora.

Experiencia de Android

Como mencionaba, la experiencia de Android que ofrece OxygenOS (interfaz basada en Android Pie) ayuda con la gran fluidez que ofrece el celular, pero también la experiencia es simple y agradable. Inclusive, la organización de los menús es adecuada y la interfaz no requiere mucho aprendizaje para poder usarla.

Precio

El precio del OnePlus 7 Plus es superior al de cualquier otro teléfono insignia de la empresa (que no haya formado parte de una edición especial) como mencionaba, pero igual con un precio inicial de US$669, sigue siendo precio muy por debajo del Galaxy S10 Plus (US$999) y el iPhone XS Max (US$1,099).

Razones para no comprar el OnePlus 7 Pro

No es resistente al agua

OnePlus dice que el OnePlus 7 Pro es resistente a ciertas condiciones de agua, como la lluvia. Sin embargo, el celular OnePlus 7 Pro no tiene ninguna certificación de agua y la empresa dice que no es recomendable sumergirlo, así que la confianza que da es poca y solo estará de respaldo en caso de accidente (y no sabemos quér tanto lo protegería).

Muchos teléfonos de gama alta ofrecen la certificación IP67 o IP68, que da mucho más confianza y en nuestras pruebas hemos logrado sumergir dichos celulares en piscinas y hasta en el mar, aunque tampoco es recomendable.

Su precio, nuevamente

El problema con el precio del OnePlus 7 Pro es que a pesar de seguir siendo inferior comparado con los de otros celulares, en ocasiones se ha visto que el Galaxy S10E y hasta el Galaxy S10, han estado en el mismo rango de precio.

Esto hace que el OnePlus 7 Pro ya no sea la opción ideal para quienes quiere un buen celular a un precio razonable, sino que ahora es una alternativa de celulares de gama alta.

Los Galaxy S10 son teléfonos más completos porque ofrecen ranura para tarjeta microSD, certificación de resistencia al agua, conector de audífonos tradicional, mejores cámaras, el S10 Plus tiene mejor duración de batería y Samsung es una empresa mucho más reconocida y, por tanto, confiable para más personas.

Sus cámaras no llegan al nivel de las mejores

Como mencionaba, las cámaras no son tan buenas como las del Galaxy S10 Plus y tampoco como las del Pixel 3 XL (o Pixel 3A XL y tampoco el Huawei P30 Pro.

Las cámaras son buenas, pero no considero que en la actualidad llegan al mismo nivel de esto celulares que se encuentran en lo más alto de nuestra lista de celulares con las mejores cámaras que puedes comprar.

Carencia de características

El OnePlus 7 Pro no tiene conector de audífonos como los Galaxy S10 o el LG G8 ThinQ, algo que se puede ignorar, tomando en cuenta que es una tendencia.

Sin embargo, tampoco se puede cargar inalambricamente ni tiene una ranura para tarjeta microSD, como los mencionados. Inclusive, los S10 tiene carga inalámbrica reversible.

Esto hace que el OnePlus 7 Pro se quede por debajo de otros dispositivos en estos aspectos, que son importantes para algunos usuarios o que simplemente quieren la flexibilidad de poderlo cargar sus teléfonos o de expandir su almacenamiento en cualquier momento.

Disponibilidad

El OnePlus 7 Pro no se vende a través de todos los principales operadores en Estados Unidos (solo T-Mobile) y online lo vende principalmente la empresa.

Inclusive, el celular no es compatible con Sprint (por si pensabas usarlo con ese operador) y si vives en América Latina puedes te tocará comprarlo a través de un tercer o o viajar a algún país donde lo vendan oficialmente porque por el momento la empresa no vende oficialmente en ningún país de esa región.

