Juan Garzón/CNET

OnePlus está de regreso con su quinto teléfono insignia (sexto en total), el OnePlus 5.

Al igual que sus predecesores, la empresa china quiere ofrecer una gran ganga de celular de alta gama, retando a las mejores empresas en el sector (Apple, Samsung, etc.) al ofrecer especificaciones similares (o inclusive superiores), a la vez que mantiene un precio relativamente bajo.

El OnePlus 5 es sin duda uno de los mejores celulares que puedes comprar actualmente, pero esto no significa que sea para todos. Recopilamos las principales razones para comprar el OnePlus 5 y para no comprarlo.

Razones para comprar el OnePlus 5

1. Desempeño: Muy, muy rápido

El OnePlus 5 es sin duda uno de los celulares más rápidos y fluidos del mercado. Navegar por las pantallas de Inicio y menús no presenta mayores problemas y los apps prácticamente se abren de manera instantánea. Inclusive, en ocasiones el OnePlus 5 logra ser más rápido que el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, a pesar de tener el mismo procesador Snapdragon 835.

2. Precio: Más barato que otros celulares con estas características

Aunque la empresa incrementó su precio US$40 en comparación a su predecesor, el precio del OnePlus 5 sigue estando por debajo de otros celulares de alta gama. Por ejemplo, el OnePlus 5 tiene un precio inicial de US$479, mientras que el Samsung Galaxy S8 tiene un precio inicial de al menos US$674.





3. Carga rápida: Dash Charge es muy veloz

Es cierto que hay muchos celulares con Quick Charge 2.0 y Quick Charge 3.0 de Qualcomm, pero la carga Dash de OnePlus es aún más rápida.

4. Doble cámara: Modo de retrato

Es la primera vez que OnePlus integra doble cámara trasera y en general toma muy buenas fotos. Sin embargo, lo más interesante es que trae una nueva función de retrato, como la que encuentras en el iPhone 7 Plus, que te permite tomar fotos con fondo borroso (bokeh).

5. Doble tarjeta SIM: Dos líneas a la vez

El OnePlus 5 te permite usar dos líneas telefónicas a la vez, insertando dos tarjetas SIM en su cajoncito.

Aunque en algunas partes del mundo eso es algo muy común, en países como EE.UU. es una características difícil de encontrar, especialmente en teléfonos de alta gama.

6. Celular desbloqueado: Escoge tu operador

El OnePlus 5 es un celular desbloqueado y libre, lo que significa que puedes insertarle una tarjeta SIM (compatible con sus redes) para cambiar de operador sin muchos problemas. Además, al ser libre, significa que lo puedes comprar sin tener que contratar inmediatamente un servicio celular para poderlo adquirir.

Razones para no comprar el OnePlus 5

1. Resistencia al agua: No lo puedes sumergir en agua como el Galaxy S8, LG G6, iPhone 7...

Puede ser que la resistencia al agua no sea la características más importante de un celular para todos, pero cuando los principales celulares la integran es necesario tenerla si quieres competir con ellos. Como el OnePlus 5 carece de esta características y celulares como el Samsung Galaxy S8, LG G6 y iPhone 7 la integran en su cuerpo, hacen ver al OnePlus 5 un poco inferior en esta categoría.

2. MicroSD: No tiene ranura para incrementar el almacenamiento

No todos los celulares tienen una ranura para tarjeta microSD, pero la mayoría de celulares Android importantes ofrecen esta característica, así que si estás acostumbrado a extender fácilmente el almacenamiento de tu celular o es algo que planeas hacer, el OnePlus 5 no es la mejor opción para ti.

Sí, el OnePlus 5 está disponible con almacenamiento de 64GB y 128GB, pero las ranuras para tarjeta microSD de los celulares te permiten tener hasta más almacenamiento que eso.

3. Biseles: Son tradicionales -- relativamente grandes

El Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus y LG G6 impulsaron enormemente la tendencia de celulares "sin bordes" y ahora esperamos que los principales celulares del mercado tengan esta característica en su pantalla, si es que quieren competir con esta clase de celulares y muy seguramente con el iPhone 8.

Sin embargo, en la parte frontal el OnePlus 5 no tiene mayores cambios, lo que significa que los biseles tradicionales (grandes) están de vuelta.

4. Cámaras: No son las mejores

Las cámaras traseras del OnePlus 5 no son las mejores. Es cierto, el modo de retrato es algo que no todos los celulares ofrecen, las cámaras toman fotos rápidamente y en general logra muy buenas fotos.

Sin embargo, no considero que llegan a cumplir las expectativas que generó la empresa, ya que cuando las condiciones no son las indicadas los colores terminan un tanto pálidos, a veces están sobreprocesadas las imágenes y, en poca luz, puede tener dificultades por no tener estabilización de imagen óptica.

Estas cámaras pueden bastar para la mayoría de los usuarios, especialmente por lograr capturar fotos muy rápidamente y ofrecer una buena calidad. Sin embargo, no logra tener el mismo desempeño estable de celulares como el Samsung Galaxy S8 o el Google Pixel.

5. Pantalla Full HD

La pantalla ofrece una buena experiencia, pero no la calidad que verás en celulares como el Samsung Galaxy S8 o el LG G6.

La resolución que no llega a QHD o QHD+ como los otros celulares hace que usarlo como dispositivo para realidad virtual tenga grandes limitaciones, ya que la pixelación será más evidente. También notarás la diferencia cuando lo usas simplemente con unas gafas Google Cardboard.

6. Solo es compatible con operadores GSM

Si, por ejemplo, quieres tener servicio en Verizon o Sprint en EE.UU. tendrás que comprar otro celular. Es cierto que el OnePlus 5 es un celular desbloqueado en el que puedes cambiar de operador sin muchos problemas, pero el celular no es compatible con redes CDMA, solo con redes GSM.

