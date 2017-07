Microsoft sigue ampliando su línea de dispositivos Surface, en esta oportunidad con la Surface Laptop, una computadora con la que pretende rivalizar con las grandes marcas del sector, y al mismo tiempo con otro de sus productos estrella de la temporada, la nueva Surface Pro, esa tableta híbrida a la que si le ajustas un teclado puede ser prácticamente tu principal dispositivo de trabajo.

La Surface Laptop tiene todo lo mejor de Microsoft, aunque eso no significa que sea el portátil ideal para ti.

Razones para comprar la Surface Laptop

1. Diseño, bonito y resistente

La Surface Laptop tiene un diseño muy bonito. Sus líneas son simples pero elegantes, a lo que debemos sumar que está diseñada en material de aluminio cromado y que su teclado viene en el nuevo material Alcantara, un textil que es suave al tacto y que tradicionalmente se utiliza en artículos de lujo y que tiene un revestimiento de poliuretano de alto rendimiento, resistente a los derrames.

Agrandar Imagen Microsoft

Además, este laptop viene en varios colores dependiendo del país, entre los que se encuentran azul, dorado, rojo y plateado.

2. Teclado: Fácil de escribir

A pesar de tener un diseño diferente y una textura nueva, las teclas son fáciles de manejar. De cierta forma me recordaron a las del MacBook Pro, aunque tienen una altura inferior. En general son idénticas a las del Surface Keyboard lanzado para la Surface Pro.

En el uso, tanto el teclado como el trackpad se han sentido muy bien, aunque hay un detalle curioso, y es que el botón de encendido está oculto a un lado de la tecla de Suprimir, aunque desde luego es algo a lo que te acostumbrarás con el paso del tiempo.

3. Reconocimiento facial muy rápido

Aunque la Surface Laptop no es la primera de las portátiles con la función Windows Hello de reconocimiento facial, es de las más rápidas que hemos probado. En ocasiones aunque aún no has terminado de abrir la pantalla, el sistema operativo ya te ha reconocido, y eso es bueno, porque nos permite trabajar rápidamente sin demoras innecesarias.

4. Una batería para tu jornada laboral

En nuestras pruebas de uso, hemos podido completar una jornada laboral con la Surface Laptop sin enchufar sin mayores problemas. Eso quiere decir que podremos utilizarla por más de ocho horas sin necesidad de cargarla, a lo que debemos sumar que son pocas las ocasiones en las que no hacemos un parón para comer o ejecutar tareas en otros dispositivos, en ese caso el portátil apaga la pantalla y deja de consumir energía, algo que desde luego te salvará la vida.

5. Puedes utilizar el Surface Pen

Debido a que su pantalla es táctil, Microsoft ha habilitado en ella el uso del Surface Pen, lo que te permitirá escribir sobre su superficie y hacer anotaciones en Microsoft Edge, por ejemplo.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Razones para no comprar la Surface Laptop

1. No es un convertible de verdad, porque su pantalla no se dobla totalmente

Si buscas un dispositivo que pueda reclinar toda la pantalla o que te permita escribir en una posición más cómoda, esta no es tu laptop, porque aunque puedes doblarla más de la mitad, no es lo suficientemente cómodo para ejecutar ese tipo de tareas para las que están pensados los híbridos y en particular la Surface Pro.

2. No podrás utilizar aplicaciones externas

Debido a que la Surface Laptop incorpora Windows 10 S, no podrás instalar aplicaciones externas a la tienda de aplicaciones. Microsoft dice que esto es para mantener los estándares de calidad y controlar una buena experiencia, pero no necesariamente le gustará a todo el mundo.

A esto hay que sumarle que tendrás que vivir con Bing como buscador predefinido y Edge como tu navegador. De todas formas hay una buena noticia: podrás actualizar a Windows 10 Pro gratis.

3. La pantalla tiene marcos grandes y un formato antiguo

La pantalla de la Surface Laptop es de 13.5 pulgadas y tiene unos grandes marcos de cada lado, algo que la afea un poco en su intento por lucir moderna y de otro mundo. A eso hay que sumarle que viene en formato 3:2, algo que poco a poco se ha quedado obsoleto, ya que los fabricantes nos han estado acostumbrado a los 16:9 o incluso a los 18:9, algo que nos permite ver videos más alargados y no tan cuadrados.

Agrandar Imagen CNET

4. Puertos insuficientes y sin USB tipo C

Aunque Microsoft dice que el puerto USB tipo C no es necesario en este momento, lo cierto es que cada vez más usuarios lo están demandando y la compañía no ha colocado tan siquiera uno de ellos. Además, tenemos solo un puerto USB 3.0 y uno minidisplay, que podrían ser insuficientes si este es tu equipo principal.

Bonus: ¿Es la Surface Laptop para ti?

Microsoft dice que la Surface Laptop está enfocada a estudiantes. Sin embargo, al ser bonita y atractiva puede llamar la atención de más de un usuario. Este parece un equipo hecho a la medida de personas noveles, que no requieren explotar demasiado características multimedia o de trabajo.

Sin embargo, debido a su alto rango de precio que inicia en US$999 (1,149 euros), este portátil se enfrenta a una dura competencia tanto con dispositivos de la propia empresa, como con otros como la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2016 o la HP Spectre x360 de 13 pulgadas.