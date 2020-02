Sarah Tew/CNET

Mientras que el Galaxy Z Flip ya se puede comprar en algunos mercados, los Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra no estarán disponibles sino hasta el 6 de marzo (la preventa comienza el 21 de febrero), pero ya hay algunas razones claras para comprarlos — o no.

Razones para comprar los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra

Cámaras - Mejor zoom, promesa de mejores fotos nocturnas, video 8K

Una de las novedades más importantes de los Galaxy S20 está en las cámaras porque sin importar el modelo que elijas obtienes sensores actualizados y nuevas funciones.

Por ejemplo, todos estos celulares tienen la capacidad de grabar video 8K, tienen la nueva función de toma única (Single Take) que captura fotos y videos con los diferentes lentes de manera simultánea, mejores fotos nocturnas y otras novedades.

El zoom es otra característica sobresaliente porque permiten hacer hasta 3X (híbrido) y 30X (digital) en el caso del Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus, mientras que el Galaxy S20 ofrece zoom 3X (óptico) al igual que 10X (digital) y 100X (digital).

Video Destacado Los datos de tu celular Android son más seguros que... Los datos de tu celular Android son más seguros que en iPhone Lista de reproducción

Galaxy S20 Ultra y Huawei P40 Pro Premium: Los celulares... Galaxy S20 Ultra y Huawei P40 Pro Premium: Los celulares Android más avanzados en 2020 7:58

Imágenes del Huawei P40 Pro y el Galaxy Note 10 Lite... Imágenes del Huawei P40 Pro y el Galaxy Note 10 Lite se filtran 6:11

Las especificaciones del Huawei P40 Pro y el lanzamiento... Las especificaciones del Huawei P40 Pro y el lanzamiento del Galaxy S11 6:07

Novedades esperadas en celulares Android de 2020 5:57

Fotos de los Galaxy S11, S11E y S11 Plus revelan... Fotos de los Galaxy S11, S11E y S11 Plus revelan novedades 5:07

Las primeras imágenes del Galaxy S11 y sus novedades 5:34

Android 10 para el Huawei P30 Pro trae sorpresas 5:44

El Galaxy S11 mejoraría mucho sus cámaras 5:59

Los juegos de Xbox ya se pueden jugar en Android 5:49

Samsung actualizará por 4 años algunos celulares 5:31

Las razones para comprar los Pixel 4 en vez de los... Las razones para comprar los Pixel 4 en vez de los Galaxy Note 10 5:25

El celular que se carga más rápido no es Samsung... El celular que se carga más rápido no es Samsung ni Huawei 5:01

Un vistazo a celulares de 2020: Galaxy S11, OnePlus... Un vistazo a celulares de 2020: Galaxy S11, OnePlus 8 y Surface Duo 6:17

El plan ilimitado de apps de Google y el OnePlus 7T 4:48

Pantalla - OLED casi sin biseles y 120Hz

Las pantallas de los Galaxy S20 tienen una pantalla con biseles muy pequeños que ofrece una resolución 2K con excelente reproducción de colores.

Además, la cámara frontal está integrada en el centro de la parte superior a través de un orificio y ahora tienen una tasa de actualización de 120Hz que hace que todo se sienta más fluido, mientras que la tasa de respuesta táctil ahora es de 240Hz para permitir que todo responda más rápido a tu toque en la pantalla.

Batería: 4,000mAh, 4,500mAh y 5,000mAH

Los Galaxy S10 tuvieron una buena duración de batería, pero para los Galaxy S20 la empresa incrementó la capacidad de sus baterías para seguramente ofrecer mejor duración de batería. La batería del Galaxy S20 tiene una batería de 4,000mAh en comparación con la de 3,400mAh del S10 y el Galaxy S20 Plus tiene una batería de 4,500mAh en comparación con la de 4,100mAh del Galaxy S10.

Por su parte, el Galaxy S20 Ultra es el que tiene la batería de mayor capacidad: 5,000mAh.

Vale la pena tener en cuenta que nos hace falta probar la duración de la batería, especialmente teniendo en cuenta que ahora son compatibles con 5G.

Especificaciones

Los Galaxy S20 tienen sin duda especificaciones de primera categoría que incluyen un procesador Snapdragon 865 o Exynos 990, 12GB de RAM, 128GB de almacenamiento, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible y ranura para tarjeta microSD.

Además, el Galaxy S20 Ultra se puede comprar hasta con 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento. El Galaxy S20 Plus se puede comprar también con 512GB de almacenamiento, pero solo con 12GB de RAM.

Tres tamaños

Estos celulares Samsung llegan en tres tamaños, lo cual significa tres opciones para los usuarios.

El Galaxy S20 tiene una pantalla de 6.2 pulgadas que lo hacen sentirse muy cómodo en la mano, mientras que si quieres algo más grande tienes la opción de comprar el Galaxy S20 Plus que tiene una pantalla de 6.7 pulgadas y el Galaxy S20 Ultra de 6.9 pulgadas.

5G

Los Galaxy S20 son compatibles por primera vez con 5G, a través de la tecnología de mmWave y Sub-6. Esto significa que ya no puedes escoger entre una versión 4G o 5G, sino que solo hay una versión que es compatible con los dos.

Dicho esto, en este momento el Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra son compatibles con esas dos tecnologías, mientras que el Galaxy S20 es actualmente compatible solo con Sub-6, pero se espera que llegue una versión compatible con mmWave en el futuro.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra: ¿Cuáles...

Razones para no comprar un Galaxy S20

Precio: Son muy caros

No es un secreto que el precio inicial de US$999, US$1,199 y US$1,399 del Galaxy S20, S20 Plus y S20 Plus los hace unos de los celulares más caros que puedes comprar en la actualidad.

Pagas por 5G

Quieras o no, cuando compras un Galaxy S20 (al menos en Estados Unidos) estás pagando por 5G porque esa tecnología está integrada en los Galaxy S20 así no la vayas a usar y esto es en parte una razón por la cual el precio es tan alto.

Lector de huellas sin mejoras importantes

El lector de huellas de los Galaxy S10 y Note 10 no fueron los mejores en el mercado a pesar de sobresalir por ser ultrasónicos, pero la realidad es que estos lectores en pantalla no han mejorado de manera importante en los Galaxy S20.

Puede ser que con Android 10 y con el nuevo procesador Snapdragon 865 y otros componentes la detección sea un poco mejor, pero Samsung me dijo que es exactamente el mismo sensor y que no deberíamos esperar novedades.

Esto quiere decir que celulares como el OnePlus 8 Pro ofrecen un mejor lector de huellas en la pantalla.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing del Galaxy Z Flip: Abrimos la caja del teléfono...

Sin conector de audífonos

Se esperaba y no es el fin del mundo, pero son los primeros teléfonos insignia de Samsung que hacen parte de la serie Galaxy S que no integran ese componentes. Inclusive, es lamentable que la empresa ni siquiera incluye un adaptador de audífonos regulares (3.5mm) a USB-C.

Módulos de cámaras grandes

Las cámaras de estos celulares son de lo más importante que tienen, pero esto también se traduce en módulos grandes, especialmente en el Galaxy S20 Ultra.

Aunque es cuestión de gustos, estos sensores hacen que, por ejemplo, si están en una mesa el celular no esté muy estable.

Los Galaxy S10 siguen a la venta, en descuento

Samsung anunció que los Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y S10E seguirán a la venta con un descuento de US$150. Esto quiere decir que el Galaxy S10 tendrá ahora un precio de US$749, el S10 Plus de US$849 y el S10E de US$599.

Además, Samsung dijo que estará llevando novedades de los Galaxy S20 a los S10, así que las diferencias no son tan grandes como uno se imaginaría. Inclusive, los Galaxy S10 y S10 Plus ofrecen zoom óptico 2X, algo que no encuentras en los S20 y S20 Plus, mientras que también todos los S10 tienen un conector de audífonos tradicional.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S20 Ultra vs. Galaxy Note 10 Plus: ¿Cuáles son...

ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]: ¡SUSCRÍBETE!



En nuestro último podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de las novedades importantes del Galaxy Z Flip, la llegada del Xiaomi Mi 10 Pro, Android 11 beta hace su aparición inicial, Essential cierra sus puertas, las filtraciones del LG V60 y la cancelación de MWC 2020.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los jueves o miércoles si no se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no solo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y respondemos en vivo a tus preguntas.