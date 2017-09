Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El Samsung Galaxy Note 8 es una combinación de lo que más disfrutamos del Galaxy Note 7 y de los Galaxy S8.

Su diseño dejará a más a de uno con la boca abierta, su doble cámara podría sorprender y su desempeño ofrecería confiabilidad.

Asimismo, el lápiz óptico o stylus S Pen está de regreso con el mejor diseño que la empresa ha tenido en esta clase de accesorio, novedades que trajo el S Pen en el Note 7 y algunas otras mejoras.

El Galaxy Note 8 es sin duda uno de los dispositivos más completos del mercado, pero eso no significa que todos deberían comprárselo.

A continuación, listamos nueve razones para comprar el Galaxy Note 8 y otros 9 motivos para no comprarlo.

9 razones para comprar el Samsung Galaxy Note 8

S Pen ('stylus') y sus funciones

Samsung sigue ofreciendo el mejor celular con lápiz óptico o stylus en el mercado.

El S Pen ofrece gran precisión, es resistente al agua y tiene un montón de funciones que ningún otro dispositivo puede igualar. Inclusive, este es el único dispositivo de alta gama en el cual encuentras un stylus integrado para permitirte escribir a mano, dibujar u obtener funciones rápidas de productividad, como traducciones al instante, creación de GIFs en segundos y mucho más.

Diseño curvo casi sin biseles

Es cierto que los llamados "celulares sin bordes" o sin biseles están de moda, pero no todo lo relacionado a diseño está en la pantalla. El cuerpo simétrico del Galaxy Note 8 no sólo lo hace muy ergonómico sino también muy futurista.

La pantalla curva del Galaxy Note 8 permite ver contenidos de manera más inmersiva y aunque se parece mucho a los Galaxy S8, el lector de huellas es más fácil de sentir al tacto y está un poco más lejos del módulo de la cámara -- ofreciendo una mejor experiencia.

Doble cámara trasera

En los últimos años, Samsung ha ofrecido unas de las mejores cámaras en celulares que hemos visto en el mercado, inclusive con los Galaxy S8 que fueron anunciados hace unos meses.

Sin embargo, con el Galaxy Note 8 Samsung da un paso más allá de los S8 para ofrecer doble cámara trasera y ser la primera con doble estabilización de imagen óptica (una en cada lente).

Asimismo, encuentras la opción de tomar fotos con fondo borroso; esta función te permite ajustar la intensidad del bokeh antes o después de tomar la foto. Además, el celular toma fotos rápidamente y permite tomar dos fotos a la vez: una con una visualización gran angular y otra con un efecto más cercado.

Especificaciones base (6GB de RAM, procesador, pantalla HDR, almacenamiento)

No hay muchos procesadores fabricados con el proceso de 10nm (la nueva tecnología) y aunque se han vuelto más de moda, es bueno ver que la empresa integró su procesador más potente (Exynos 8895) o el procesador más potente de Qualcomm (Snapdragon 835).

Aunque estos son los mismos procesadores que vemos en los Galaxy S8, el Galaxy Note 8 tiene la ventaja de integrar 6GB de RAM a nivel mundial. Además, el Note 8 ejecuta una versión más reciente de Android (7.1.1 vs. 7.0) y al parecer incluye otras mejoras adicionales que también ayudaron a que este nuevo celular de Samsung lograra mejores resultados en nuestras pruebas de rendimiento, en comparación con los dos Galaxy S8.

Asimismo, encuentras una pantalla HDR que te permitirá disfrutar de la mejorar calidad de contenido y 64GB de almacenamiento base (más una ranura para tarjeta microSD) que te ayudarán a no tener tantos problemas de memoria en tu celular.

Resistencia al agua

Los Samsung Galaxy S8, LG G6, iPhone 7 y Sony Xperia XZ Premium, son algunos de los celulares de alta gama que ya son resistentes al agua. Sin embargo, el Galaxy Note 8 tiene una certificación superior a la del iPhone 7 para ofrecer más confiabilidad.

Ten en cuenta que no todos los celulares de alta gama son resistentes al agua y no muchos logran ofrecer el gran paquete de funciones, diseño y especificaciones que ofrece el Galaxy Note 8.

Carga inalámbrica

Celulares como el LG V30 y los Galaxy S8 ya ofrecen esta característica, aunque el de LG, por ejemplo, no la ofrece en todos los mercados en los que se vende.

Lector de iris

Los Lumia 950 trajeron lectores de iris en 2015 (aunque no lector de huellas) y Samsung luego lo integró en el Galaxy Note 7 y los Galaxy S8. No hay muchos celulares que cuenten con esta característica de seguridad y el Galaxy Note 8 es sin duda el más potente y avanzado de ellos.

Bluetooth 5.0

Al igual que los Galaxy S8, el Galaxy Note 8 integra Bluetooth 5.0 y esto ofrece cuatro veces el rango de distancia y dos veces la velocidad de transmisión de datos que su versión predecesora.

Asimismo, Bluetooth 5.0 permite la reproducción de música en dos audífonos o bocinas Bluetooth a la vez.

Además, Bluetooth 5.0 trae algunas novedades que reducen la posible interferencia con otras redes inalámbricas para asegurarse de que pueda convivir con ambientes completos del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

Samsung Pay

Por último, el Galaxy Note 8 integra el mejor sistema de pagos móviles que hay en el mercado, ya que no sólo funciona con terminales NFC, sino también con otros que sólo permiten que deslices tu tarjeta de crédito.

Claro, todo depende de que Samsung Pay esté disponible donde vives, pero no hay un sistema de pagos con esta característica que esté disponible en tantas partes del mundo.

9 razones para no comprar el Galaxy Note 8

Su lector de huellas

Tener un lector de huellas no está mal, pero colocarlo al lado de la cámara es una mala idea. Y, como el celular es más alto que de costumbre (relación de aspecto de 18.5:9 en vez de 16:9), el lector queda demasiado arriba.

Es bueno ver que Samsung intentó mejorar un poco esto frente a los Galaxy S8, al colocar el sensor de ritmo cardíaco y flash en medio de las cámaras y el lector de huellas, pero es difícil de alcanzar y su sensibilidad para detectar tu dedo no parece haber mejorado mucho. Lo estaré probando en nuestro análisis a ver si esta impresión cambia.

Un diseño que lo puede hacer frágil

Menos biseles significa que la pantalla es más propensa a romperse cuando se cae. Además, su diseño de vidrio con poco metal no es algo que prometa resistir muchas caídas.

Es grande y difícil de usar con una sola mano

El Galaxy Note 8 casi no tiene bordes y por eso la empresa pudo introducir una pantalla más grande en un cuerpo relativamente compacto.

Sin embargo, el Galaxy Note 8 es grande, inclusive más grande que los Galaxy S8. Por ejemplo, el Galaxy Note 8 tiene unas dimensiones de 162.5x74.8x8.6mm, mientras que el Galaxy S8 mide 148.9X68.1X8mm y el Galaxy S8 Plus mide 159.5X73.4X8.1mm.

Esto hace que el Galaxy Note 8 no sea un celular muy fácil de usar con una sola mano.

Además, el Galaxy Note 8 es relativamente pesado, más que los Galaxy S8 (195 vs. 173 vs. 155 gramos), lo que incomoda su uso por largos períodos de tiempo.

Tiene una sola bocina

Seguimos esperando un celular Samsung con doble bocina frontal estéreo, especialmente después de adquirir a Harman. El Galaxy Note 8 sigue integrando una sola bocina en su borde inferior, lo cual generalmente no ofrece la mejor calidad de sonido, aunque al menos trae unos audífonos (incluidos en la caja) AKG que ofrece una buena experiencia.

Precio (es caro)

Samsung sigue con la misma estrategia de posicionar el Galaxy Note 8 un poco por encima de los Galaxy S8, hasta con el precio.

Como es de costumbre, el Galaxy Note 8 se puede comprar por cerca de US$100 más que el Galaxy S8 más caro, en este caso el Galaxy S8 Plus.

Aunque de cierta manera ya estamos acostumbrados, Samsung incrementó este año el precio de los Galaxy S, así que el Galaxy Note es aún más caro que de costumbre.

Es demasiado parecido al Galaxy S8 y S8 Plus

El Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus son probablemente los celulares más hermosos que hemos visto, y el Galaxy Note 8 es muy parecido a ellos.

Esto, obviamente, dificulta al nuevo celular insignia de Samsung diferenciarse de sus primos y, por ende, marcar una diferencia para el consumidor.

Capacidad de la batería

Cuando comparamos al Samsung Galaxy Note 8 con el Note 7, lo primero que nos preguntamos es: ¿explotará como su predecesor?.

Aunque no podemos garantizarlo, Samsung prometió que este celular es seguro y que realizó nuevas pruebas de seguridad que comenzó a implementar con los Galaxy S8.

Sin embargo, al parecer Samsung no quiso tomar muchos riesgos y colocó una batería de 3,300mAh, en vez de la de 3,500mAh de su predecesor y el Galaxy S8 Plus.

Aunque la diferencia de duración de batería no es tan grande en comparación con el Galaxy S8 Plus (17:22 vs. 18:18 minutos) en nuestras pruebas, es lamentable que esta característica sea inferior al del Galaxy S8 Plus.

No tiene Quick Charge 3.0 ó mejor

Desde el año pasado, celulares como el LG G6 y el HTC 10 integraron la tecnología de carga rápida Quick Charge 3.0 y este año es aún más común.

Sin embargo, Samsung decidió quedarse con una tecnología de carga rápida más antigua llamada Quick Charge 2.0, lo cual hace que la carga no sea tan rápida como la de los celulares de LG.

Incluso Dash, la tecnología de carga rápida que OnePlus integró en el OnePlus 3T, OnePlus 3 y OnePlus 5, es superior a Quick Charge 3.0.

No tiene versión con pantalla plana

Hay que admitir que la pantalla curva de los celulares Samsung les da hermosura, pero esto no significa que todos vamos a querer una. Al igual que con el Note 7, en esta ocasión no hay opción de pantalla plana, así que si eso es lo que estabas esperando, seguramente será mejor echarle un ojo a otros celulares en el mercado que sí tengan una pantalla plana.