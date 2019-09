Juan Garzon / CNET

El Samsung Galaxy Note 10 ya está disponible y mientras finalizamos nuestro análisis completo, ya conocemos algunas razones claras por las cuales este celular es una mejor opción para muchos que el Galaxy Note 10 Plus.

Recopilamos aquí las principales motivos para escoger el Galaxy Note 10 en lugar de su hermano mayor - Note 10 Plus.

3 razones para comprar el Galaxy Note 10 en lugar del Note 10 Plus

Precio

El Galaxy Note 10 es el celular Note más barato de la nueva generación, lo que significa que no solo es más barato que el Galaxy Note 10 Plus, sino también que el Note 10 5G y el Note 10 Plus 5G.

En comparación con su hermano mayor (Galaxy Note 10 Plus), que tiene un precio de US$1,099, el Galaxy Note 10 se puede conseguir por US$949 —US$150 más barato.

Vale la pena tener en cuenta que en el momento de escribir este artículo, el Galaxy Note 10 se puede comprar por US$849 y el Note 10 Plus por US$999 en Best Buy.

Más compacto y cómodo

Probablemente ya has escuchado que el Galaxy Note 10 tiene una pantalla de 6.3 pulgadas y el Galaxy Note 10 Plus de 6.8 pulgadas.

Aunque es lógico que el Note 10 sea más pequeño, una vez que lo tienes en la mano la diferencia es considerable y, sin duda, el Galaxy Note 10 no solo se siente mejor en la mano, sino que es mucho más fácil de controlar.

Además, el Galaxy Note 10 también es un celular muy liviano, ya que pesa 168 gramos contra los 196 gramos del Note 10 Plus.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 vs. Note 10 Plus ¿Cuál comprar?

Ofrece prácticamente lo mismo

A pesar de todo esto, el Galaxy Note 10 no implica demasiados sacrificios frente al Note 10 Plus.

Es cierto, no tiene ranura microSD como el Plus, pero 256GB debería ser suficiente espacio para la mayoría de personas.

Asimismo, su pantalla Full HD+ reproduce gran detalle y buenos colores. Es cierto, el Galaxy Note 10 Plus tiene una pantalla 2K, lo cual es superior; sin embargo, la diferencia de densidad de pixeles entre los dos no es muy diferente: 401ppp en el Note 10 y 498ppp en el Note 10 Plus.

Hay que tomar en cuenta, además, que a pesar de que el Galaxy Note 10 Plus tiene una pantalla de más resolución, de manera predeterminada (la primera vez que lo enciendes) el celular está configurado en resolución Full HD+. La puedes cambiar a 2K, pero esto impactaría la duración de la batería y quizá hasta en el desempeño. Y por útlimo, no creo que la mayoría de usuarios se vayan a dar cuenta de esto y ni lo van a cambiar.

El Galaxy Note 10 tampoco tiene un cuarto lente trasero (ToF), pero en realidad ese lente tiene funciones muy limitadas en el Galaxy Note 10 Plus. Puedes usar el lente para escanear objetos con 3D, pero eso es casi la única diferencia que ofrece.

Inclusive, aunque Samsung me había dicho que el lente ToF permitía que AR Doodles estuviera solo en el Galaxy Note 10 Plus, en realidad también está presente en el Note 10.

La duración de la batería también es inferior, pero en general es confiable. Además, todas las demás funciones del S Pen o de multitarea están presentes en el Galaxy Note 10.

Reproduciendo: Mira esto: El Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro en todo su esplendor

SUSCRÍBETE A ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]



En el podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de mi experiencia con 5G y el OnePlus 7 Pro 5G. Además, hablo de las fotos filtradas del Pixel 4, las imágenes del OnePlus 7T, el Motorola One Zoom o Pro y el Galaxy Home Mini.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no sólo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y contestamos tus preguntas en vivo.