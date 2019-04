Andrew Hoyle/CNET

El Huawei P30 Pro y el Galaxy S10 Plus son unos de los celulares más importantes e interesantes en el mercado, pero más allá de las preferencias de la marca y personalización de la interfaz, hay diferentes funciones y características que hacen que uno u otro sea mejor opción de compra.

Ya hablamos de las razones para comprar el Huawei P30 Pro sobre el Galaxy S10 Plus, pero ahora recopilamos las principales funciones y características que hacen que el Galaxy S10 Plus pueda ser un mejor celular que el Huawei P30 Pro, dependiendo de las necesidades y gustos de cada usuario.

Mejor sonido

El Huawei P30 Pro no ofrece grandes mejorías respecto de sus predecesores y, claramente, se queda atrás de lo que ofrece el Galaxy S10 Plus con su doble bocina.

La bocina inferior del celular de Huawei no logra ni reproducir la calidad, ni tampoco el volumen que alcanza el Galaxy S10 Plus con sus dos bocinas. Incluso, esto también lo coloca detrás de celulares como el Pixel 3 XL y, por supuesto, del Razer Phone 2.

Conector de audífonos tradicional

La tendencia es eliminar el conector de audífonos tradicional (3.5mm); sin embargo, Samsung lo sigue ofreciendo en el Galaxy S10 Plus, mientras que el Huawei P30 Pro ya no cuenta con él.

Por otro lado, es cierto que con audífonos como los Galaxy Buds ese conector pierde importancia. Sin embargo, muchos usuarios aún tenemos audífonos tradicionales que queremos seguir utilizando y no todos tenemos audífonos inalámbricos.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10 Plus: ¿cuál es mejor?

Ranura para tarjeta microSD

El Huawei P30 Pro tiene 128GB de almacenamiento como el Galaxy S10 Plus y permite expandir ese almacenamiento mediante una tarjeta NM Card.

Aunque esto suena de maravilla, la tarjeta NM Card es de Huawei, lo que significa que es más difícil de encontrar y también es más cara que una tarjeta microSD, como la que se puede utilizar en el Galaxy S10 Plus para expandir su almacenamiento.

Mejores funciones de multitarea/multiventana

El Huawei P30 Pro permite ejecutar dos apps a la vez en la misma pantalla (pantalla dividida). Por su parte, el celular de Samsung no solo permite hacer eso, sino que también permite crear ventanas flotantes de diferentes apps para ofrecer más funciones de multitarea.

Doble cámara frontal

Es cierto, en total el Galaxy S10 Plus y el Huawei P30 Pro tienen el mismo número de cámaras (5, en total), pero el dispositivo de Samsung cuenta con doble cámara frontal que ofrecería mejores resultados de selfies en la mayoría de condiciones.

Reproduciendo: Mira esto: Las novedades del Samsung Galaxy S10 5G

Se puede convertir en mejores gafas de VR

Prácticamente cualquier celular puede convertirse en un dispositivo de realidad virtual, ya sea a través de accesorios como Google Cardboard u otros más avanzados.

Sin importar lo que uses, la pantalla 2K+ del Galaxy S10 Plus integra más pixeles que la pantalla Full HD+ del Huawei P30 Pro (522 vs. 398ppp), lo que se traduce sin muchos problemas en una imagen más nítida para mejorar las experiencias de VR, más allá de una experiencia diaria que también puede ofrecer más detalle.

Disponibilidad

Por el momento, Huawei no vende sus teléfonos insignia de manera oficial en Estados Unidos y no se ve que esto pudiera cambiar pronto. Sin embargo, el Galaxy S10 Plus se vende de manera oficial en toda clase de mercados, lo que lo convierte en un dispositivo mucho más accesible para más personas.

Más resistencia y más especificaciones

Por si lo anterior fuera poco, el Galaxy S10 Plus puede comprarse con una parte trasera de cerámica que ofrece más resistencia que la de vidrio que tiene el Huawei P30 Pro: Asimismo, se puede comprar con hasta 1TB de almacenamiento interno y 12GB de RAM (no solo 512GB y 8GB de RAM).

