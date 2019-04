Angela Lang/CNET

El celular LG G8 ThinQ es un celular completo y con tecnologías excepcionales que aun cuando no han logrado probar sus beneficios actuales, nos dan una muestra de lo que podríamos ver en el futuro en todos los teléfonos.

Este celular LG ha sido ignorado por muchos desde antes de que estuviera disponible y es de entender teniendo en cuenta que las últimas generaciones de teléfonos de la compañía han sido opacados principalmente por celulares de Samsung, Huawei y Apple. Además, LG ha confundido a muchos consumidores lanzando versiones de sus teléfonos insignia con diferencias importantes en las características (como ocurrió con el LG G6).

Dicho esto, el LG G8 ThinQ es un teléfono interesante que vale la pena considerar, especialmente si lo piensas comprar desbloqueado (en lugares como Best Buy, B&H, etcétera) o en T-Mobile porque tiene un precio muchísimo más atractivo.

Recopilamos aquí las principales razones para comprar el LG G8 ThinQ o para no comprarlo.

Razones para comprar el LG G8

Precio

El LG G8 ThinQ es uno de los celulares más completos del mercado y como lo puedes comprar por US$619 en T-Mobile, US$649 en Best Buy o US$699 en B&H, es uno de los mejores celulares que puedes comprar en el actualidad a ese precio.

Su principal competidor es el Galaxy S10E, que es el celular de alta gama más pequeño de Samsung, pero aunque comparten muchas de sus características y funciones, generalmente tiene un precio de US$749.

Calidad de sonido con audífonos con cable

LG sigue diferenciándose de la competencia al ofrecer un amplificador de alta fidelidad que permite que la calidad de sonido a través de audífonos por cable sea superior a lo que ofrece la mayoría de sus competidores.

Reconocimiento facial 3D efectivo

La realidad es que toda clase de celulares Android en toda la gama de precios tienen reconocimiento facial; lo malo, sin embargo, es que la gran mayoría es 2D —lo cual no es muy seguro ya que en condiciones de poca luz tiene dificultades para funcionar correctamente.

El LG G8 ThinQ con su Z Camera y otros sensores permiten que el celular ofrezca reconocimiento facial 3D, que es muy rápido, más seguro y ni siquiera requiere deslizar el dedo para comenzar a usar el celular.

Características

Como lo mencionaba, el LG G8 es uno de los celulares más completos del mercado porque no solo tiene el mismo procesador Snapdragon 855 de los Galaxy S10 (al menos en Estados Unidos), sino que tiene 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento, ranura para tarjeta microSD, resistencia al agua IP68, conector de audífonos tradicional, se puede cargar inalámbricamente y tiene una pantalla OLED que reproduce colores vibrantes y buen detalle.

Razones para no comprar el LG G8

Galaxy S10E

Puede ser que en ocasiones el Galaxy S10E sea un poco más caro, pero integra muchas de las mismas novedades (conector de audífonos tradicional, ranura microSD, resistencia al agua IP68, compatibilidad con carga inalámbrica y pantalla AMOLED) y tiene carga inalámbrica reversible, su interfaz está un poco más refinada y su pantalla con orificios es un poco más moderna. Además, se puede comprar con más almacenamiento y más memoria RAM.

Poca diferenciación

Las principales diferencias del LG G8 ThinQ con las otras marcas son: la mejor calidad de sonido a través de audífonos, la cámara Z Cam que trae reconocimiento facial 3D y ofrece gestos en el aire para controlar el celular, y la posibilidad de grabar video con fondo borroso.

Aunque las dos primeras son características que le permite diferenciarse un poco porque por ejemplo hay otros celulares con reconocimiento facial 3D, los gestos en el aire para controlar el celular y la grabación de video en retrato dejan mucho que desear porque no son muy útiles y/o no funcionan muy bien.

Los gestos en el aire son demasiado limitados y toman más tiempo que simplemente tocar la pantalla o usar un comando de voz, mientras que la grabación de video con fondo borroso se pierde con facilidad por costarle trabajo detectar el sujeto principal.

Su precio varía demasiado desde la preventa

Desde la preventa, el LG G8 tiene un mejor precio que inicialmente fue anunciado, ya que se ha podido comprar desde US$619 en vez de US$820.

Sin embargo, en Verizon cuesta US$840 y en AT&T cuesta US$820, lo cual hace que el precio del celular varíe más de lo normal dependiendo de donde lo compres, especialmente desde su llegada al mercado.

Esto hace frustrante comprar un LG G8 dependiendo de donde lo compres, y podrías arrepentirte más fácil que si no fuera así.

Existentes tres LG G8 con diferencias importantes (dependiendo del mercado)

Para generar más frustración, LG no solo lanzó un G8, sino que en realidad hay tres versiones. Dos que llevan exactamente el mismo nombre LG G8 y otro llamado LG G8s.

Aunque parecería no ser tan grave a primera vista, pero en realidad hay grandes diferentes entre estos tres dispositivos y no todos se venden en cualquier parte del mundo.

Por ejemplo, el que se vende en más lugares (LG G8) tiene dos cámaras traseras, mientras que hay una versión del G8 que se vende principalmente en Corea del Sur y otro LG G8s, que se vende solo en algunos mercados, que tienen tres cámaras traseras.

Además, el G8s tiene una pantalla más grande (6.2 vs. 6.1 pulgadas), tiene 64GB de almacenamiento inicial en vez de 128GB, tiene una batería más grande (3,550mAh vs. 3,500mAh) y su pantalla tiene menor resolución (Full HD+ vs. QHD+).

Por si fuera poco, la empresa también presentó al mismo tiempo del LG G8 al LG V50, un celular con 5G y otras mejorías.

