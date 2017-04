CNET

El LG G6 está disponible en EE.UU. y otras partes del mundo desde este viernes unas semanas antes de la llegada del Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Estos son los celulares más esperados en los últimos meses y escoger entre uno de ellos no es nada fácil. Ya comparamos las especificaciones y diferentes características del Galaxy S8 con el LG G6, pero ahora recopilamos las principales razones para comprar el LG G6 en lugar del celular de Samsung.

1. Diseño más resistente

No es un secreto que la pantalla curva del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus se ve fenomenal, pero esto también hace que esté más expuesta y que se pueda quebrar con mayor facilidad, ya que su borde lateral de metal es muy pequeño.

El LG G6 no tiene esa pantalla curva. Además, su marco de metal mucho más grueso ayuda a proteger el vidrio del celular y está un poco más salido que el panel trasero (también de vidrio) para proteger aún más este frágil componente.

2. Pantalla plana

La pantalla curva no es para todos, no sólo hace que el celular sea más frágil sino que también que sea más propenso a bloquear la pantalla o activar funciones cuando lo sujetas.

Con el LG G6, que tiene pantalla plana, esto no ocurre.

3. Lector de huellas mejor ubicado

Los Samsung Galaxy S8 y LG G6 tienen su lector de huellas en la parte trasera. Pero la ubicación del lector de huellas del LG G6 hace que desbloquear el celular sea mucho más fácil.

Su ubicación es mucho más natural cuando lo sujetas y como está más lejos de las cámaras y otros sensores, es más difícil equivocarse.

Probablemente dirás, ¿los Galaxy S8 tienen lector de iris y reconocimiento de rostro, no? Es cierto, pero el lector de iris no es tan práctico como un lector de huellas porque tienes que tener tu rostro justo enfrente del celular y el reconocimiento facial o de rostro no es tan seguro. Además, desde Android 4.0 Ice Cream Sandwich Google ha ofrecido esta clase de función que también encuentras en el LG G6 para desbloquearlo con tu rostro.

4. Doble cámara trasera

Aunque aún no hemos finalizado nuestro análisis del Samsung Galaxy S8 para saber qué tan buena es en realidad su cámara trasera, lo que es claro es que la cámara del LG G6 ofrece más flexibilidad gracias a sus dos cámaras traseras.

No sólo puedes tomar fotos o grabar video 4K tradicional, sino que tienes la posibilidad de tomar fotos y grabar videos con el lente gran angular que da una perspectiva más inmersiva y te permite capturar más espacio desde la misma distancia.

5. Precio: El LG G6 es más barato

Ninguno de estos dos son considerados como celulares económicos, pero en general el LG G6 es un poco más barato. Por ejemplo, puedes comprar el LG G6 desde US$549.99 en EE.UU., mientras que puedes comprar el Galaxy S8 desde US$674.99 con un pago de contado.

6. Quick Charge 3.0

La carga rápida es algo que ignoramos con gran frecuencia, pero en el último año esta tecnología ha avanzado suficiente como para marcar una gran diferencia.

Quick Charge 3.0 es una de las más avanzadas que hay y pronto llegará la versión 4.0. Sin embargo, Samsung decidió integrar una generación antigua, Quick Charge 2.0, la misma que integraban los Galaxy S7. Inclusive, el año pasado el LG G5, celular que fue presentado al tiempo de los S7, integró Quick Charge 3.0.

Se estima que Quick Charge 3.0 es cerca de un 38 por ciento más eficiente en la carga (o más rápido) que un celular con Quick Charge 2.0. Esta es una diferencia que puede ser realmente notoria con el tiempo.

